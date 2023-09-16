影／曾遭言語辱罵…黃捷分享心路歷程 曝初次參選只花100萬

高市議員黃捷上月正式加入民進黨，今日頂著「高雄市最高票議員」頭銜到台東分享參政心路歷程。黃捷說，過去她在高雄市前市長韓國瑜執政時代被封「白眼女神」，後來面臨罷捷危機，出門被丟文宣、罵垃圾、婊子等惡毒字眼。但她本著參政初心一路堅持至今，會隨時把自己準備好，遇上機會不會退卻。

民進黨台東縣黨部今日舉辦一日民主領袖營，地方幹部及黨員報名參加。上午邀請專家談兩岸關係、語言表達與溝通技巧，下午規畫戶外探險救護知識活動，高雄市議員黃捷分享「深藍選區選戰經驗與策略」。

2022年高市議員選舉，黃捷以2萬7744票獲得全高雄最高票，深藍選區得票數亮麗。黃捷分享說，她曾在立法院擔任助理，參加太陽花學運走上街頭，後來時代力量提名當選高雄市議員，2020年退黨，2021年曾遭遇罷免，所幸最後倖存下來，去年以無黨籍身分連任。

「我進入眷村被趕出來，還有人比中指罵髒話，包圍罵我垃圾！」黃捷回憶，當年因為高雄市長韓國瑜遭罷免，被韓粉視為頭號戰犯，長達半年時間被人罵垃圾，遊行標語還曾以「婊子」兩字攻擊，反對者行徑偏激，這些情境她以往從未經歷過。

黃捷說，她是鳳山選區議員，10里是深藍票倉，柯志恩得票數比民進黨陳其邁來得高，但經過她努力，有些人市長投給柯，議員票卻是投給她。舉凡會勘、餐敘、捻香，所有能到的活動她都親自到，完全沒有私人及家庭生活，不挑服務與對象，愈難攻陷愈要讓選民感受服務熱忱。

黃捷要聽眾猜她兩次選舉花多少錢，現場聽眾紛紛發言，猜測金額從500百萬、300萬至100萬不等。黃捷揭密，她在2018年初次參選確實只花100萬，同選區候選人覺得至少花500萬才合理，甚至對她說「這是奇蹟般的存在，連里長選舉都花比妳多」。