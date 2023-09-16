千人淨灘清出垃圾2847公斤 無奇不有 木人樁、身分證

每年9月第三周星期六是國際淨灘日，林業保育署屏東分署、嘉義分署、墾管處等9個機關與在地社區居民攜手合作，在屏東車城海口、枋山沿海、滿州風吹沙、高雄打狗山、澎湖龍門裡正角等，五處保安林與周邊沙灘淨灘，共1千人參與，清除共重達2874公斤垃圾量，垃圾無奇不有，有身分證、木人樁、針孔等。

今天參與淨灘的單位包括，林業署屏東分署、嘉義分署、二分署國家森林志工、墾丁國家公園管理處、海洋委員會海巡署、警政署保七總隊第八大隊、國產署南區分署屏東辦事處、車城鄉公所、枋山鄉公所、澎湖縣湖西鄉公所等9個機關與在地社區居民攜手合作。

屏東分署表示，今天在各機關及社區居民參與下，攜手穿起手套，拿垃圾袋在保安林下及沙灘上努力撿拾垃圾、分類垃圾，垃圾種類五花八門，有身分證、木人樁、針筒、骨頭、輪胎、汽車防撞桿、沙拉油桶等無奇不有，在眾人齊心協力下，讓海岸線恢復原本美麗的風景，也落實對國土環境保護承諾的實際行動。

屏東分署表示，保安林大部分自日據時代即陸續劃設，具防風定砂、涵養水源、阻擋土石崩落等各項公益功能，其相鄰的美麗的海灘也是許多人心靈休憩的景點，然而海漂廢棄物的存在卻嚴重影響環境生態，除民眾隨意丟棄的垃圾外，受到颱風環流及海洋潮流影響，堆積保麗龍、廢棄漁具、塑膠瓶罐、浮球等海洋廢棄物。屏東分署自2020年至今，執行向海致敬計畫4年，共計清理出海岸保安林內的廢棄物多達約1386公噸，數量十分驚人。