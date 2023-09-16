恆春中元搶孤設施違法賽後將拆除 地方力拚不讓宗教百景之一消失

充滿極限運動感的中元搶孤民俗競技活動，已形成「北頭城、南恆春」態勢，恆春搶孤因颱風取消後，地方組2隊受邀北上挑戰頭城搶孤分獲8、9名；恆春鎮長尤史經說，南北搶孤文化技術交流大於勝負，10月1日由恆春福德祠主辦的友誼賽，同邀宜蘭2隊參賽，東門會場設施因違反文資法須拆除，將向文化部爭取縮小量體留在原址。

留傳百年的恆春搶孤原是4柱，農曆7月15日在恆春古城周邊由恆春福德祠主辦，2003年起開始，在交通因素及場地考量下，遷移至東門城外並由鎮公所接手主辦，公所2007年為推廣恆春搶孤名氣，擴大規模增至36根至今，前年開始，因設施緊鄰古城牆，文化部文資局以違反文資法規定，下令今年活動結束後就遷移，未料最後一場賽事因颱風取消。

鎮長尤史經說，為符合在恆春古城牆周邊舉辦的傳統，苦覓新址無著落，向文化部允諾今年活動結束先拆遷，因颱風警報取消後，為不讓備戰多時的選手留下遺憾，維持地方百年民俗傳統，邀恆春福德祠接辦友誼賽，定中秋連假第3天的10月1日下午1時舉辦，也是首次在白天舉辦，這次僅10隊參賽，基於南北文化技術交流傳統，也邀宜蘭2隊參賽，比賽獎金仍在爭取中，精彩度可期。

前行政院長蘇貞昌去年到恆春視察恆春古城保存活化專案計畫，文化部同意補助會場設施遷移費；尤史經說，恆春搶孤被屏東縣文化局列入民俗類無形文化資產，東門搶孤會場的棚架也被列入「台灣宗教百景之一」，是地方文化觀光重要資產，在新址難覓下，將爭取縮小孤棚量體方式留在原址，規畫撤除最外圍的棚柱，避開距離4公尺的規定，但要請結構工程技師到場評估棚架整體的安全性。