蕉農姊弟對父親的愛 產地到餐桌 研發綠蕉貢丸、蕉粉香腸

屏東縣香蕉青農林慧瑜10多年前因父親生病後結束北漂，返鄉陪伴父親，接手家中香蕉園，她深刻感受每當香蕉盛產時，價格不穩，面臨去化等危機，她與胞弟也是廚藝老師的林政穎合作，研發青蕉產品，歷時一年，推出綠蕉貢丸、蕉粉香腸，改變大眾對香蕉刻板印象。

台灣香蕉策略聯盟近年來積極推廣青蕉加工加值利用，台灣香蕉研究所品種改良暨種苗培育組副研究員黃世宏說，綠色和黃色香蕉，有不同營養成分，綠蕉是所有水果中抗性澱粉含量最高，從青蕉中開發可利用原料。

林慧瑜說，17年前她結束北漂生活，回到家鄉陪伴父親，「在醫院陪伴不如回到田裡陪伴」，12年前，她從抗拒到接手家中香蕉園，推廣友善種植，她觀察，香蕉常遇盛產、滯銷，面臨去化，香蕉不論A、B蕉，對農民來說手心手背都是肉，沒人願意看到香蕉低價。

林慧瑜結合有廚藝專長的弟弟林政穎開發青蕉多元料理，讓香蕉除了鮮食還能多方使用，林慧瑜說，青蕉的營養價值高，存放時間長可以放約半個月。

歷時一年研發，將青蕉融入貢丸、香腸、鹹粿，林政穎說，青蕉融入貢丸，吃起來有菱角口感，香腸使用香蕉研究所研發綠蕉粉，吃起來不油膩，綠蕉粉還能增加黏稠度，口感Q彈。

林政穎說，香蕉其實可以融入每道料理，綠蕉沒有味道，透過料理賦予味道，很適合用在甜點、異國料理研發，重點在於口感與營養，平日上廚藝課程時，也會推廣青蕉應用，讓更多認識青蕉是好處多多。