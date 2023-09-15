快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

蕉農姊弟對父親的愛 產地到餐桌 研發綠蕉貢丸、蕉粉香腸

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
從產地到餐桌，屏東縣蕉農林慧瑜與弟弟林政穎，合作研發出青蕉料理，有蕉粉香腸、綠蕉貢丸與鹹粿。記者劉星君／攝影
從產地到餐桌，屏東縣蕉農林慧瑜與弟弟林政穎，合作研發出青蕉料理，有蕉粉香腸、綠蕉貢丸與鹹粿。記者劉星君／攝影

屏東縣香蕉青農林慧瑜10多年前因父親生病後結束北漂，返鄉陪伴父親，接手家中香蕉園，她深刻感受每當香蕉盛產時，價格不穩，面臨去化等危機，她與胞弟也是廚藝老師的林政穎合作，研發青蕉產品，歷時一年，推出綠蕉貢丸、蕉粉香腸，改變大眾對香蕉刻板印象。

台灣香蕉策略聯盟近年來積極推廣青蕉加工加值利用，台灣香蕉研究所品種改良暨種苗培育組副研究員黃世宏說，綠色和黃色香蕉，有不同營養成分，綠蕉是所有水果中抗性澱粉含量最高，從青蕉中開發可利用原料。

林慧瑜說，17年前她結束北漂生活，回到家鄉陪伴父親，「在醫院陪伴不如回到田裡陪伴」，12年前，她從抗拒到接手家中香蕉園，推廣友善種植，她觀察，香蕉常遇盛產、滯銷，面臨去化，香蕉不論A、B蕉，對農民來說手心手背都是肉，沒人願意看到香蕉低價。

林慧瑜結合有廚藝專長的弟弟林政穎開發青蕉多元料理，讓香蕉除了鮮食還能多方使用，林慧瑜說，青蕉的營養價值高，存放時間長可以放約半個月。

歷時一年研發，將青蕉融入貢丸、香腸、鹹粿，林政穎說，青蕉融入貢丸，吃起來有菱角口感，香腸使用香蕉研究所研發綠蕉粉，吃起來不油膩，綠蕉粉還能增加黏稠度，口感Q彈。

林政穎說，香蕉其實可以融入每道料理，綠蕉沒有味道，透過料理賦予味道，很適合用在甜點、異國料理研發，重點在於口感與營養，平日上廚藝課程時，也會推廣青蕉應用，讓更多認識青蕉是好處多多。

消費者蕭小姐品嘗蕉粉香腸、綠蕉貢丸，她說，口感讓人驚豔，改變對香蕉鮮食的印象。

從產地到餐桌，屏東縣蕉農林慧瑜與弟弟林政穎，合作研發出青蕉料理，有蕉粉香腸、綠蕉貢丸與鹹粿。記者劉星君／攝影
從產地到餐桌，屏東縣蕉農林慧瑜與弟弟林政穎，合作研發出青蕉料理，有蕉粉香腸、綠蕉貢丸與鹹粿。記者劉星君／攝影
從產地到餐桌，台灣香蕉研究所研發出青蕉粉，蕉農姊弟應用在製作香腸料理。記者劉星君／攝影
從產地到餐桌，台灣香蕉研究所研發出青蕉粉，蕉農姊弟應用在製作香腸料理。記者劉星君／攝影
屏東縣蕉農林慧瑜（左）與弟弟林政穎，合作研發出青蕉料理，有蕉粉香腸、綠蕉貢丸與鹹粿。記者劉星君／攝影
屏東縣蕉農林慧瑜（左）與弟弟林政穎，合作研發出青蕉料理，有蕉粉香腸、綠蕉貢丸與鹹粿。記者劉星君／攝影

香蕉 北漂 味道

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之364：土包子下江南

MLB／遭指不滿子弟兵體重 太空人教頭超怒：我還買布丁給他

集集鐵道半程馬拉松明年3月復辦 即起開放報名額滿為止

海葵重創高雄農作物 香蕉、木瓜、茄子災損885萬以上

相關新聞

勞動部高分署免費1年1800小時專訓 助考證照還媒合就業

勞動部高屏澎東分署與國立屏東科技大學辦理「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練...

食藥署聯合地方稽查 許多賣場「鱈魚」變「大比目魚」

社群媒體推薦、網紅與名人代言的餐飲業者屢屢爆發「鱈魚其實是大比目魚」等名實不副、標示不實引發糾紛。食藥署食品組技正周珮如...

蕉農姊弟對父親的愛 產地到餐桌 研發綠蕉貢丸、蕉粉香腸

屏東縣香蕉青農林慧瑜10多年前因父親生病後結束北漂，返鄉陪伴父親，接手家中香蕉園，她深刻感受每當香蕉盛產時，價格不穩，面...

微軟攜手高市創3億產值 亞太技術年會連2年在高雄登場

「 DevDays Asia 2023 亞太技術年會」今早在高雄萬豪酒店登場，規畫來生成式 AI、GitHub 與安全信...

高雄市衛生局抽驗飲冰品 3業者「腸桿菌科」微生物超標

高雄市政府衛生局今年7月起配合觀光局大港閱冰、鹽酥雞嘉年華、奶茶節等活動，啟動擴大飲冰品稽查抽驗，至9月共查核248家業...

議員爆高市加大30倍藥量 登革熱病媒蚊沒死反燻死人

登革熱疫情持續延燒，高雄市至14日止已累計274例，但有民眾向高市議員鍾易仲爆料，指衛生局為壓下疫情，竟要廠商把除蟲菊酯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦