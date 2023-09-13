收穫「拿麼多」！屏縣原住民收穫節千人圍舞 16、17日登場

屏東縣原住民族年度盛事「收穫拿麼多！」 本周六日9月16、17日屏東縣立體育館前草地舉行，族人們在收穫祭中，分享豐收喜悅及感恩的時刻，活動兩天有傳統技藝趣味競賽、收穫節傳統儀式、千人圍舞、青年土地音樂會及健康操比賽與特色市集。

屏東縣府原民處表示，聯合收穫祭，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、土地的感謝心意，傳承及延續原住民族文化與精神，促進原漢族群交流，屏東縣政府從2017年開始辦理全縣性的聯合收穫節，至今邁入第7年，每年由縣內一原鄉負責演繹傳統文化祭儀，今年的收穫節傳統儀式演繹由三地門鄉負責， 25分鐘全族語演出可一窺排灣族傳統文化。

聯合收穫祭，縣長周春米將頒發2023屏東縣原住民族終身成就獎及傑出成就獎，11名受獎人在文化、藝術、體育、教育等各界長期的奉獻與付出，同時也感謝並勉勵現場部落青年朋友們的參與，青年是部落未來的希望、文化傳承的種籽，青年力量的投入，運轉著部落文化傳承及承先啟後的重要大責。