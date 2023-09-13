金門百年古蹟東村雙喜樓維修方案出爐 縣府：新舊共存

海葵颱風來襲，造成縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（雙喜樓）因大雨衝擊倒塌，金門縣文化局今天表示，經與古蹟代管人、相關單位開會研商後，決定此案將分短、中、長程計畫執行，以殘跡保留、構造材料清理與加固為短期目標，再向中央提送修正計畫申請經費補助；期間由家族等相關人士，多方協尋所有權人後代，依法辦理相關程序；待產權問題解決後，再研議後續處理或修復方式。

這項說明會，由金門縣文化局長呂坤和主持，邀請古蹟代管人、蓮庵里辦公室、東村社區發展協會、金門縣文資防護專業中心等單位，說明事件原委，廣納各方意見，共同研商後續處理方式。

東村呂朝怡洋樓為民國初年興建，因二樓立面「囍」字磚砌窗極具特色，地方居民稱其「雙喜樓」。前於民國104年10月27日經金門縣政府公告指定為古蹟，案因土地所有權人旅居新加坡，不知下落，在家女兒直登記父親名下；逝世後未辦理繼承，且無法尋得聯繫其家族後代。洋樓則因長期閒置、年久失修，導致建造物損壞，又無法取得所有權人同意，外孫輩陳應德修又無法取得所有權人同意，難以推動整體性修復工作。

文化局指出，洋樓屋頂曾於去年6月坍塌，二樓是圶土構造內部構造頹損嚴重，故辦理緊急事件處理會勘，鑒於產權問題未解，先以維持外觀完整及公共安全為原則，擬定清理與加固處理計畫，於8月委託小型修繕廠商完成第一階段內部整理與清運。後因牆體開裂，具有影響結構安全之虞，故於今年5月召開文資委員現勘會議，研擬緊急加固及保護工程計畫，8月向文化部文資局申請緊急加固補助經費，但卻因多次颱風侵襲，加速建築構造損壞。

金門縣文化局在古蹟倒塌後，鑑於附近居民安危，當日下午委請廠商進行緊急清理；日前邀請江柏煒、林金榮、施忠賢、符宏仁等專家學者辦理會勘，建議以公共安全為優先，進行控制災損、適當清理等工作，後續再商議文資身分與相關對策，未來建築修復可朝新舊共存之方式處理。

東村居民指出，雙喜樓是蓮庵聚落中唯一具代表性的僑匯洋樓建築，見證先民遠赴南洋打拚之歷史；此洋樓雖空間形制小巧，卻承載著許多在地居民的共同記憶。透過此會議，古蹟代管人與地方居民表達出持續傳承、保存雙喜樓對東村紀念意義的盼望。據悉，目前古蹟尚無詳細建築調查與測繪，且原有形貌倒塌，若貿然重建恐失文化資產的真實性，殘跡整理、基礎記錄，仍為現階段重要工作。