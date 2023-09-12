影／陳其邁宣布重陽敬老禮金加碼500元 嘉惠42萬名長輩

高雄市長陳其邁今天在四維行政中心表示，重陽敬老禮金多年未調整，也因為物價的因素，所以今年65至79歲、包含55至64歲原住民長輩的重陽敬老禮金，將由1千元調整至1500元。社會局統計，約有42萬名長輩受惠。

高雄市65歲以上老年人口已突破51萬。陳其邁表示，高雄持續注重長輩福利、營造長者友善環境。現有重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給1千元，80至89歲長輩發給1500元，90至99歲長輩發給5千元，100歲以上長輩發給1萬元。考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。希望讓長輩有些零用錢、日常生活負擔低一點兒，並在重陽節表示敬意。

社會局說明，高雄市重陽節敬老禮金發放對象為當年度12月31日前年滿65歲或原住民年滿55歲，於6月30日前已設籍高雄市，且重陽節30日前仍持續設籍者。今年將由區公所及社會局自10月6日起開始發放，調增禮金後，65至89歲(含55至64歲原住民)長輩都可領取1500元；之前如採金融機構轉帳者或於今年已提供轉帳帳戶給區公所者，禮金會於10月6日直接入帳。社會局老人福利科洽詢電話07-3368333轉2441。