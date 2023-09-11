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地方創生／走踏魯凱藝術村 品嘗部落饗宴
屏東縣三地門鄉青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名，以傳統文化帶動社區產業，近年透過屏東縣政府協助，輔導青葉社區運用社區故事與原民特色元素，推出「星空饗宴」餐桌品牌，以社區導覽認識青葉部落，走踏社區小旅行，享受地方特色餐點，體驗地方文化。
青葉社區發展協會理事長巴俊傑表示，遊客來到青葉社區，需先參加跨火驅邪迎賓儀式，透過焚煙告知祖靈有客人造訪，請祖靈庇佑順利平安，緊接著族人帶領遊客製作屬於自己的花環後，帶領遊客走讀社區。
巴俊傑說，餐桌饗宴中每道菜餚都是社區主廚運用新鮮紅藜、小米等傳統食材，搭配創新料理烹調，像淡菜柚香紅藜沙拉、佐醬蕈菇小米魚排等料理，不僅保留濃郁部落風味，更展現對食物與文化的尊重。屏東縣政府城鄉發展處表示，青葉社區小旅行6人以上即可成行、每人499元，DIY體驗另計價，詳情請洽青葉社區發展協會08-7965667。
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