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憂造價逾4億前鎮船員會館恐淪養蚊館 高雄區漁會：願給好折扣

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄前鎮船員會館預計在今年11月對外營運。圖／本報系資料照片
高雄前鎮船員會館預計在今年11月對外營運。圖／本報系資料照片

高雄前鎮漁港改建獲中央81億元補助，引發獨厚高雄非議，現造價4億多元的多功能船員服務中心（船員會館），將於11月營運，但2人房1晚約1500元，外籍船員難以負擔，外界憂心將成蚊子館，對此，魷魚暨秋刀魚公會指，會遊說船東分擔部分租金，也希望訂價再低些，讓照顧船員的人道美意付諸實現，對船東釋出善意，承租經營船員會館的高雄區漁會阿莎力回應「願給好折扣」。

本報今報導高雄前鎮漁港的船員會館即將落成，但目前訂價為2人房一晚不逾1500元、4人房一晚不逾2500元，對月薪僅3、4萬元的外籍船員難以負擔，船員很可能還是得住在船上，過著露天洗澡等克難生活，而造價4億多元的船員會館，則會空在那裡，淪為養蚊館。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠表示，前鎮船員會館造價高昂，可能因成本考量，訂出每晚每房1、2000元的租金，若是商業考量，這無可厚非，但這間船員會館興建立意，是要改善外籍船員的生活環境，是基於人道精神興建，也因此，他為租金不能單純以成本效益來決定。

陳皇誠表示，該公會會去與船東溝通，請船東們基於照顧外籍船員的立場，分擔部分船員會館的租金，也就是船東負擔一點，船員負擔一些，加上承租經營的高雄區漁會也肯租金再降價一些，「大家各退一步」，這樣外籍船員就可能負擔得起會館的租金，不要再過那種露天洗澡的克難生活，

而對船東願釋出善意，高雄區漁會總幹事黃昭欽表示，「船東要幫忙出一些，（租金）可以談，絕對可以談」。他指，原本外籍船員在船隻靠港後下船，那就是船員私人的事，船東可以不用管，如果船東願意改善船員生活品質，幫船員負擔部分船員會館的租金，「我們（在租金上）一定可以給很好的折扣。」

黃昭欽表示，漁會代經營前鎮船員會館，立意本來就不是賺錢，是要提供好的場所讓船員休息，只要船東有意願，讓船員住在那兒，「住房滿、經營成本降低，租金當然也可跟著降」，且這有助益台灣形象提升，是件美事，「我們很樂意與船東配合」，達到多贏局面。

前鎮船員會館已進入驗收階段，一樓是賣場，12家商店至少要有4家提供船員餐飲服務，並設共食區及穆斯林用餐區；2樓設有宗教祈禱室、交誼區、文康室和公共浴室；3、4樓為住宿區，預定11月營運。

前鎮漁港 折扣 蚊子館

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