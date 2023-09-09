快訊

「最美艷星」息影12年…爆罹厭食症進ICU：不知能撐多久

號稱地表最強電磁砲 中國大陸解放軍展開裝艦測試

超思進口蛋價差 藍委質疑：拿出與巴西合約

南橫公路3處落石交通中斷 預計今天下午2點恢復通車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東山區連日大雨，省道台20線南橫公路台東端利稻至新武段，今早發生3處邊坡落石災害，雙向交通中斷無法通行，公路總局三工處關山工務段緊急派機具搶修，預計最快今天下午2點恢復通車。圖／關山工務段提供
台東山區連日大雨，省道台20線南橫公路台東端利稻至新武段，今早發生3處邊坡落石災害，雙向交通中斷無法通行，公路總局三工處關山工務段緊急派機具搶修，預計最快今天下午2點恢復通車。圖／關山工務段提供

台東山區連日大雨，省道台20線南橫公路台東端利稻至新武段，今早發生3處邊坡落石災害，雙向交通中斷無法通行，公路總局三工處關山工務段緊急派機具搶修，預計最快今天下午2點恢復通車。呼籲用路人隨時注意即時路況資訊，並小心行駛。

關山工務段表示，邊坡落石災害分別位於174公里、185公里及192公里等3處，目前已先封閉道路進行搶修中，禁止車輛通行，預計最快下午2點搶修完成恢復通車。此外，配合利稻路段管制時間，9月7日至10月8日每天晚間8點到隔天早上6點管制通行。

開放通行時間從9月7日至10月8日每天早上6點至8點，中午12點至下午1點，以及傍晚5點至晚上8點，其餘時間不開放通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討調整。醒有意上山民眾事先查詢道路管制時間與山區路況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

落石 台東 南橫

延伸閱讀

8縣市大雨特報 吳德榮：季風低壓影響至下周二 慎防大雷雨

雨區擴大！10縣市大雨特報恐一路下到晚上

南橫公路利稻段搶通便道 9月8日至10月8日管制通行

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

南橫公路3處落石交通中斷 預計今天下午2點恢復通車

台東山區連日大雨，省道台20線南橫公路台東端利稻至新武段，今早發生3處邊坡落石災害，雙向交通中斷無法通行，公路總局三工處...

台東新Logo 就一個「東」

台東縣形象識別「蘭花」Logo使用9年，已不符現今城市對外溝通品牌形象，台東縣政府委由台東縣設計中心歷時1年討論、收集及...

花蓮通勤月票開賣 10月2日啟用

花蓮縣公共運輸通勤月票下月2日上路，有199、399元兩種方案，可搭乘台鐵、市區客運、公路客運3種運具，30天內「吃到飽...

塩月桃甫紀錄片 羅東巡迴播放

日本畫家塩月桃甫百年前遠渡重洋來到台灣，推廣美術教育、創辦展覽會，留下多幅描繪原住民文化的畫作，戰後回到日本乏人問津，逐...

花蓮市所廣場 改善行人環境

花蓮市公所為方便民眾洽公，原本在市公所前方廣場畫設臨時停車位，但民眾反映被長時間占用。市公所決定塗銷，進行人行道改善工程...

花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

花蓮縣公共運輸通勤月票將在下月2日上路，今天起四大超商開放預購，花蓮轉運站提供一站式服務，站內可購票、加值後就可上車暢遊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦