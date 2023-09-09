南橫公路3處落石交通中斷 預計今天下午2點恢復通車

台東山區連日大雨，省道台20線南橫公路台東端利稻至新武段，今早發生3處邊坡落石災害，雙向交通中斷無法通行，公路總局三工處關山工務段緊急派機具搶修，預計最快今天下午2點恢復通車。呼籲用路人隨時注意即時路況資訊，並小心行駛。

關山工務段表示，邊坡落石災害分別位於174公里、185公里及192公里等3處，目前已先封閉道路進行搶修中，禁止車輛通行，預計最快下午2點搶修完成恢復通車。此外，配合利稻路段管制時間，9月7日至10月8日每天晚間8點到隔天早上6點管制通行。

開放通行時間從9月7日至10月8日每天早上6點至8點，中午12點至下午1點，以及傍晚5點至晚上8點，其餘時間不開放通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討調整。醒有意上山民眾事先查詢道路管制時間與山區路況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。