金門「尋找風獅爺」活動開跑 限量積木誘人要搶要快

風獅爺是金門特有的吉祥物，幾乎每年的「尋找風獅爺」活動，都造成轟動。今年的活動自9月1日開跑，今年賡續推出第7款中蘭風獅爺微型積木，凡完成指定任務即可以「預約」兌領，數量有限，換完為止。金沙鎮長吳有家歡迎鄉親、遊客下載體驗，跟隨風獅爺走鄉串里深度感受金沙之美。

為活絡金沙地區觀光活動，金沙鎮公所自101年起推出「高粱、老街、風獅爺文化季」活動，每年以風獅爺作為主軸，透過「尋找風獅爺活動」串聯金沙鎮老街、高粱等歷史人文以及農業特色也帶動一系列體驗。而活動持續迄今將邁入第12年，在地區更是掀起一股尋找風獅爺的熱潮。

金沙鎮公所指出，第12屆「高粱．老街．風獅爺文化季」訂於10月7日至8日假金沙戲院前舉辦。今年持續推出風獅爺紅龜粿DIY、風獅爺寫生比賽、風獅爺主題手作、園遊會等一系列體驗活動，而其中最令鄉親及遊客引頸期盼的「APP尋找風獅爺」兌換風獅爺主題紀念品活動，自9月1日起登場，只要完成指定任務，即可預約兌換或獲得限定抽獎資格。

吳有家表示，今年APP延續去年，同樣區分為金門籍、台灣遊客及國際遊客等身份，凡收集滿指定數量風獅爺，即可於APP系統內直接「預約」兌換風獅爺微型積木，每一身分證號限兌換一隻，而今年推出第七款造型的「中蘭風獅爺」，更被說很像「寶可夢」裡的傑尼龜，相當討喜可愛，不少人已經開始組隊尋找。

金沙鎮公所指出，兌換門檻方面，金門籍需收集70尊一般風獅爺及10尊旅行風獅爺；遊客需收集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺；而國際遊客則需收集滿10尊一般風獅爺及1尊旅行風獅爺。

金沙鎮公所也特別提醒金門籍使用者，旅行風獅爺採每一星期隨機出現4尊，且每星期不重複，而特別版旅行風獅爺不列入收集門檻，由於完成任務要集滿10尊旅行風獅爺，因此，想要搶先取得積木「預約」兌換門票者，請抓緊旅行風獅爺出現之時機，錯過要再等一輪。