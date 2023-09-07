聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃捷Po十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛
蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，隨團的高雄市長陳其邁此行也與史國首都姆巴巴內市（Mbabane）締結姊妹市，高雄市議員黃捷在臉書分享這項訊息時，順帶貼出10年前到史國當公衛國際志工的嫩照，網友直誇她10年前好可愛。
高雄市長陳其邁5日隨蔡總統出訪史瓦帝尼，並與史國首都姆巴巴內市長簽訂姊妹市協定。未來雙方將推動雙語教育及青年交流，也規畫符合資格的史國青年，到高雄擔任外籍英語教學人員，擴充高雄市雙語教育量能，同時厚實兩國邦誼。
高雄與姆巴巴內市締結姊妹市，高市議員黃捷在個人臉書分享這個消息，順帶大PO出10年前到史瓦帝尼當過公衛國際志工的照片，她穿著一襲碎花上衣，頭髮中分，與幾個史瓦帝尼小孩合影，臉書寫著「沒想到，我10年前到史瓦帝尼當公衛國際志工」，青澀模樣的嫰照，讓網友熱議，紛留言「超可愛」、「凍齡欸」、「好清秀」、「黃捷中分也很好看」。
黃捷表示，蔡總統此趟見證了台史兩國簽署三項合作文件，包括婦女創業小額信貸循環基金備忘錄、高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定和海外工程公司與史國石油公司工程總承包合約，其中「興建戰略儲油槽」，對兩國國防外交層面意義重大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言