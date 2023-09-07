黃捷Po十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，隨團的高雄市長陳其邁此行也與史國首都姆巴巴內市（Mbabane）締結姊妹市，高雄市議員黃捷在臉書分享這項訊息時，順帶貼出10年前到史國當公衛國際志工的嫩照，網友直誇她10年前好可愛。

高雄市長陳其邁5日隨蔡總統出訪史瓦帝尼，並與史國首都姆巴巴內市長簽訂姊妹市協定。未來雙方將推動雙語教育及青年交流，也規畫符合資格的史國青年，到高雄擔任外籍英語教學人員，擴充高雄市雙語教育量能，同時厚實兩國邦誼。

高雄與姆巴巴內市締結姊妹市，高市議員黃捷在個人臉書分享這個消息，順帶大PO出10年前到史瓦帝尼當過公衛國際志工的照片，她穿著一襲碎花上衣，頭髮中分，與幾個史瓦帝尼小孩合影，臉書寫著「沒想到，我10年前到史瓦帝尼當公衛國際志工」，青澀模樣的嫰照，讓網友熱議，紛留言「超可愛」、「凍齡欸」、「好清秀」、「黃捷中分也很好看」。