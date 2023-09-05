快訊

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

高雄44人吃冰中毒！衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

防癌險藏理賠眉角？癌症高危險群保醫療險掌握1+2原則

颱風後上學日防治登革熱 高市教育局親師生整理環境

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
海葵颱風掃過高雄，高雄市教育局長謝文斌（右二）感謝正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，高雄市教育局長謝文斌（右二）感謝正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影

海葵颱風掃過南部，校園恢復上課。高雄市教育局長謝文斌今早到鳳山區正義國小關心校園颱風後復原情形，志工幫忙整理校園，提醒颱風後校園務必防範登革熱，提供師生安全無虞就學環境。

高雄市颱風後有35所學校傳出災情，大多為樹木傾倒，教育局也請專業樹木傾倒處理廠商全力支援校園清理作業。

謝文斌今早到正義國小，學校因風大雨大，校園出現大片斷樹落枝情況，各校昨、今天都在進行清理作業，上午通知委外廠商到校清理。謝文斌也拿起掃帚與學生一起清掃環境，與師生、社區志工一起清理校園。

小朋友說，這次颱風很嚴重，家附近倒了好多樹，放了一天颱風假，今天要上學。正義國小校長張坤宏表示，颱風後，學校立即動員恢復校園環境整潔，同時也防範登革熱，感謝家長會多位家長委員們、學校志工大哥大姐們、還有正義里長鄭洂泓帶領的社區巡守隊員們，與學校教職員投入環境清理，維護校園環境與師生們健康。

謝文斌表示，此次學校颱風災損，包括樹木擋道、全倒、傾倒、大量枝條折斷或將斷裂等情況，教育局與學校都派工快速支援。正義國小在颱風後24小時內，立即執行災後校園環境整理與樹木清除清運，學校能以最快的速度復原校園環境，確實做好登革熱的相關防治工作。

海葵颱風掃過高雄，正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，高雄市教育局長謝文斌也跟著小朋友一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，高雄市教育局長謝文斌也跟著小朋友一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影
海葵颱風掃過高雄，正義國小親師生和志工一起清掃校園。記者徐如宜／攝影

颱風假 登革熱 教育局

延伸閱讀

台中4年首列颱風警戒 盧秀燕：老天護佑「一個都沒少」

海葵颱風影響 今離島兩岸船班104航次停航

海葵颱風影響 國內線取消27架次

影／台南登革熱逼近4000例 黃偉哲：颱風後轉換防疫模式

相關新聞

高雄44人吃冰中毒衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

高雄7月爆發44位民眾，到六合路知名老店吃冰，集體染沙門氏菌腹瀉，當初在批踢踢PO文的吹哨者，昨晚再發文，指一家10幾人...

高雄校園藝術體驗計畫 報名熱烈

高雄市文化局112學年度推出「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，規畫多條一日藝文主題遊程，8月中旬開放報名，不到3周逾...

高雄毒冰風暴吹哨者提告兼送炸雞翅 衛生局開罰店家36萬

高雄市苓雅區六合路一家知名冰品店7月間疑食材汙染，造成44人就醫，掀起喧騰一時的「冰風暴」，全案由高市消保官介入調解，但...

恆春寵物梅花鹿上演走失記 墾管處：當寵物養合法但不建議

在野外一度絕跡的梅花鹿，在墾丁國家公園野外復育29年來已繁衍到近2000隻，恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度懷疑是野外幼鹿...

澎湖腳踏車跳島遇颱風 東友扶輪社11「勇士」完成行程

台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」，原本規畫3天行程，卻因為颱風攪局，有17人搶得機位提前返...

小琉球高地公園開發案 島民抗議

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島，也面臨生態保育與觀光發展衝突，縣府規畫在小琉球最高點「八七高地」打造生態休憩公園，說明會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦