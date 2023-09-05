颱風後上學日防治登革熱 高市教育局親師生整理環境

海葵颱風掃過南部，校園恢復上課。高雄市教育局長謝文斌今早到鳳山區正義國小關心校園颱風後復原情形，志工幫忙整理校園，提醒颱風後校園務必防範登革熱，提供師生安全無虞就學環境。

高雄市颱風後有35所學校傳出災情，大多為樹木傾倒，教育局也請專業樹木傾倒處理廠商全力支援校園清理作業。

謝文斌今早到正義國小，學校因風大雨大，校園出現大片斷樹落枝情況，各校昨、今天都在進行清理作業，上午通知委外廠商到校清理。謝文斌也拿起掃帚與學生一起清掃環境，與師生、社區志工一起清理校園。

小朋友說，這次颱風很嚴重，家附近倒了好多樹，放了一天颱風假，今天要上學。正義國小校長張坤宏表示，颱風後，學校立即動員恢復校園環境整潔，同時也防範登革熱，感謝家長會多位家長委員們、學校志工大哥大姐們、還有正義里長鄭洂泓帶領的社區巡守隊員們，與學校教職員投入環境清理，維護校園環境與師生們健康。

謝文斌表示，此次學校颱風災損，包括樹木擋道、全倒、傾倒、大量枝條折斷或將斷裂等情況，教育局與學校都派工快速支援。正義國小在颱風後24小時內，立即執行災後校園環境整理與樹木清除清運，學校能以最快的速度復原校園環境，確實做好登革熱的相關防治工作。