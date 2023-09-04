快訊

香港麥當勞突宣布今起「停售咖啡」引熱議！台灣麥當勞回應了

海葵減弱持續往西移動！3縣市脫離暴風圈 傍晚至晚間本島有望解除陸警

出席歐洲商會被問最不喜歡哪位候選人 柯文哲這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月起接連風雨 高雄梓官蔬菜專區復耕不及沒菜可收

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
海葵颱風過境，高雄梓官蔬菜專區剛長到半株高的葉菜又遭殃。圖／梓官區農會提供
海葵颱風過境，高雄梓官蔬菜專區剛長到半株高的葉菜又遭殃。圖／梓官區農會提供

高雄市「梓官蔬菜專區」連月來好事多磨，6月間碰上梅雨，7月遇到杜蘇芮颱風，近日好不容易盼到復耕，海葵颱風又攪局，園區幾乎無菜可收。梓官農會供銷部主任劉振華表示，專區蔬菜主要供應國軍及學校團膳，因連續遇上颱風雨，目前只能調配其他產地協力廠商補足貨源，農友近月來收入欠佳。

高雄梓官蔬菜專區占地近300公頃，今年6月至今因接連碰上颱風豪雨，耕作不順，最近一波新種葉菜，剛長到半株高，海葵颱風一來，幾乎又前功盡棄，逃過水傷的蔬菜賣相不佳，還在菜園生長的也沒得採收。

高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華嘆，沒下雨也不行，下雨後菜種不成，農民收益也欠佳。他說，菜園要復耕，必須等完全雨停，天氣好轉3、5天，土壤鬆了之後才能重新撒種，距上次風雨過後，專區的青江菜、地瓜葉等葉菜剛復耕約一周而已，結果昨晚海葵颱風又來繞一圈，下一波復耕可能延到9月才有菜可收。

劉振華表示，梓官蔬菜專區的菜農多數老邁，加上夏季天熱，蔬菜不好種，風調雨順時一公斤葉菜才賣個10塊錢，利潤微薄，泰半多自動「放暑假」，現在颱風豪雨又接連來，「能賺什麼」。

梓官農會指出，蔬菜專區主要供應對象是國軍及學校團膳，由於最近無菜可供，只能調配其他產地協力廠商補充貨源，單日約可出菜5公噸。

海葵颱風過境，高雄梓官蔬菜專區剛長到半株高的葉菜又遭殃。圖／梓官區農會提供
海葵颱風過境，高雄梓官蔬菜專區剛長到半株高的葉菜又遭殃。圖／梓官區農會提供

海葵颱風 農會 豪雨

延伸閱讀

海葵颱風逐漸遠離 18縣市繼續豪大雨特報

影／海葵強襲！上月才土砂崩塌 南投廬山塔羅灣溪暴漲湍流驚人

影／海葵狂風吹倒高雄路樹 小港機場今恢復班機起降

海葵放颱風假 高雄各百貨賣場延至中午以後開張

相關新聞

6月起接連風雨 高雄梓官蔬菜專區復耕不及沒菜可收

高雄市「梓官蔬菜專區」連月來好事多磨，6月間碰上梅雨，7月遇到杜蘇芮颱風，近日好不容易盼到復耕，海葵颱風又攪局，園區幾乎...

明霸克露橋鋼便橋挺過海葵 中午起開放部分車種通行

明霸克露橋鋼便橋道路昨天下午5時起預警性封閉，公路總局甲仙工務段今天表示，颱風海葵造成土石泥流，經檢視路況與鋼便橋結構尚...

小琉球航線因颱風停航5天半 民宿業者苦笑無薪假放到爽

屏東小琉球航線從8月底起不斷受颱風影響，自8月30日開學日中午開出最後1班船後，除了上周六正常行駛外，本周日起再次停航，...

高雄滯洪池兼籃球場上次滿到籃框 海葵今登陸淹多高現況曝光

高雄市三民區本和里滯洪池兼具籃球場休憩功能，無風無雨時可打籃球，上月18日雷雨交加時，滯洪池發揮蓄水功能，囤水滿到籃球框...

高雄輕軌午後恢復行駛 全日班距20分鐘

颱風海葵侵台，高雄輕軌今天中午前停駛，高雄捷運公司指出，輕軌中午12時起恢復行駛，全日班距為20分鐘，但仍會視天候風力狀...

小琉球高地公園開發案惹怒島民 鄉長議員也挺「還地於島」連署

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島，也面臨生態保育與觀光發展拉扯議題；縣府規畫在小琉球最高點「八七高地」打造生態休憩公園，說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦