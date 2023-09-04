6月起接連風雨 高雄梓官蔬菜專區復耕不及沒菜可收

高雄市「梓官蔬菜專區」連月來好事多磨，6月間碰上梅雨，7月遇到杜蘇芮颱風，近日好不容易盼到復耕，海葵颱風又攪局，園區幾乎無菜可收。梓官農會供銷部主任劉振華表示，專區蔬菜主要供應國軍及學校團膳，因連續遇上颱風雨，目前只能調配其他產地協力廠商補足貨源，農友近月來收入欠佳。

高雄梓官蔬菜專區占地近300公頃，今年6月至今因接連碰上颱風豪雨，耕作不順，最近一波新種葉菜，剛長到半株高，海葵颱風一來，幾乎又前功盡棄，逃過水傷的蔬菜賣相不佳，還在菜園生長的也沒得採收。

高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華嘆，沒下雨也不行，下雨後菜種不成，農民收益也欠佳。他說，菜園要復耕，必須等完全雨停，天氣好轉3、5天，土壤鬆了之後才能重新撒種，距上次風雨過後，專區的青江菜、地瓜葉等葉菜剛復耕約一周而已，結果昨晚海葵颱風又來繞一圈，下一波復耕可能延到9月才有菜可收。

劉振華表示，梓官蔬菜專區的菜農多數老邁，加上夏季天熱，蔬菜不好種，風調雨順時一公斤葉菜才賣個10塊錢，利潤微薄，泰半多自動「放暑假」，現在颱風豪雨又接連來，「能賺什麼」。