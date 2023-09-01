長治鄉德協地區 自來水動工

屏東縣長治鄉德協地區自來水送水管工程一波三折，昨正式動工，將解決德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村2684戶自來水問題，預定明年底完工；立委鍾佳濱表示，持續督促經濟部水利署、自來水公司加速提升屏北自來水普及率。

長治鄉德協地區自來水送水管工程昨辦開工典禮，縣府代表、長治鄉代理鄉長許重慶、代表會主席鍾任政與德協地區所有代表、村長都參加。自來水公司統計，長治鄉自來水普及率35.81%，德協地區等6村2684戶無自來水，送水管工程分3案，第1案預計年底前完成，2、3案再接續施作，經費9150萬元，2024年底前完成。

長治鄉民代表廖德進說，德協地區幾乎都抽地下水，地下水除牽涉衛生問題，長期使用也容易造成熱水器、水管、馬桶等阻塞。另今年遇旱象，抽不到地下水，曾聽聞居民1個月花3萬餘元買山泉水，自來水工程終於動工，大家都很期待。

鍾佳濱說，水公司承諾加緊作業，若工程順利，第1案年底前完工。他也要求水利署編足預算，讓屏東自來水迎頭趕上全國普及率。