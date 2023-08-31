屏縣九如社福館增環狀運動假日新班 強度升級歡迎挑戰

屏東縣九如社福館從2021年3月營運至今，提供運動體健課程、體適能與身體質量分析檢測服務，已吸引不少中高齡人士熱烈參與，讓運動輕鬆融入生活，縣府為造福假日才有時間運動的熟齡朋友，9月16日推出「環狀運動假日班」，即日起接受報名，歡迎民眾踴躍接受運動挑戰。

縣府社會處表示，根據衛福部國民健康署2018年公開資訊顯示，65歲以上老人肌少症的盛行率男性為23.6％，女性為18.6％，大約每4到5位長者當中，就有一位罹患肌少症；當肌肉量流失，不只影響體態、日常生活功能，甚至連走路都會變得很困難，為避免肌少症找上門，熟齡族除了改變飲食習慣之外，更應盡早將運動融入日常，展開養肌「存老本」的生活。

阿枝姐是九如社福館內榮獲最多課程出席全勤獎的運動學員，常跟學員分享「運動不是為了減肥，而是追求讓身體機能維持更好的狀態」，其實原本久坐後很難起身站直的她，穩定參加館內「機台體健班」訓練後，前述情形改善許多，隨後升級挑戰環狀運動訓練，透過重訓刺激肌肉生長，感受到身體腰部穩定及活動度提升，日常生活不再害怕閃到腰。