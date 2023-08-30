屏東三大住宿式機構整合資源單一窗口 方便照顧銀髮族

屏東縣政府今年3月設立長照處，6月1日起將原本社會處管轄老人福利機構併入長照處，包含原來一般護理之家、住宿長照機構等3類型機構，成立服務單一窗口，由機構管理科負責，長照處長陳桂敏說，優先布建缺乏住宿型機構鄉鎮生活圈，縣府將打造三處長照住宿式機構，位在屏東縣北中南，屏東市多層級樂活照顧服務園區已完成招商，最快預計明年3月營運。

長照處長陳桂敏說，屏東縣65歲以上人老年占全縣總人口19.73%，因應超高齡社會，各類長期照護資源布建日益重要，2022年屏東縣失能人口推估3萬2042人，每年持續成長，以失能人口20%推估，屏東縣住宿式機構服務需求約6408人／床，屏東縣平均占床率82％。

陳桂敏說，屏東縣全日型住宿型機構共82家，老人福利機構52家、一般護理之家19家、住宿長照機構11家，許可床數5979床，雖有10鄉鎮尚無住宿式機構，但已有申請籌設中機構共12家，床數共1342床，包含3處由縣政府以促參方式布建的426床住宿長照機構，未來許可設立數預計可達7321床，住宿機構服務需求充足。

陳桂敏說，全日型住宿式機構老人福利機構、一般護理之家、住宿長照機構分別隸屬不同中央主管機關及法源，收容對象不盡相同，但自2017年6月3日長服法施行後，依該法第22條明定提供「住宿式」服務的長照機構皆需由法人設立，新設立或有符合該法第22條第3項規定者，即私立住宿式機構如有機構擴充或遷移等變更之情形需法人化，依長服法設立。

陳桂敏說，長照處下設三科，服務管理、機構管理與照顧管理科，將所有機構資源單一窗口，做好整體區域性資源布建，機構負責人不用在對口不同局處，民眾洽詢時也減少多方詢問時間， 3個科業務息息相關，重視橫向聯繫；屏縣府全國首創成立長照處後，現有多個縣市觀摩。

長照處指出，維護住宿式機構住民的權益，與維持機構穩定經營機制，配合衛福部推動相關計畫以提升機構照護品質，且為緩解入住機構住民及家庭經濟負荷，今年起「住宿式服務機構使用者補助方案」補助額度由6萬元提高至12萬元並取消排富。

長照處提醒，112年度入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）及兒少安置等機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上之住民，自112年7月1日起至113年3月1日受理申請，民眾如有申請需求或有相關疑問，請撥打1966或屏東縣長照處官網或臉書查詢。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線