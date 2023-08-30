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打狗祭公布壓軸卡司 56組音樂人10月嗨翻高流

中央社／ 高雄30日電
2023Takao Rock打狗祭10月登場，高流今天公布「音浪大匯流」壓軸卡司，圖為2022打狗祭海風廣場舞台。圖／高流提供
2023Takao Rock打狗祭10月登場，高流今天公布「音浪大匯流」壓軸卡司，圖為2022打狗祭海風廣場舞台。圖／高流提供

2023Takao Rock打狗祭10月登場，高流今天公布「音浪大匯流」壓軸卡司，包括呂允、貝克小姐Miss Bac.、鄭興、cotoba、橘子海、貓咪庫瑪拉，以及金曲獎最佳新人的裝咖人樂團。

高雄流行音樂中心今天發布新聞稿表示，打狗祭將為10月首屆TTXC台灣文化科技大會揭開序幕，加上先前已公布的特色卡司，總計有56組藝人，將登今年打狗祭5座特色舞台。

文化部長史哲表示，呼應行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」與文化部「文化黑潮」2大計畫，文化部與高雄市政府、數位發展部攜手打造文化科技新品牌「TTXC台灣文化科技大會」，首屆落腳高雄，為高雄導入更多數位影視發展量能。

史哲表示，期待融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，使台灣文化內容在快速變化的科技浪潮下，發展更多文化應用的可能性，讓民眾在活動期間得以獲得世界級的頂尖文化科技體驗。

高雄市長陳其邁則表示，高雄與中央合力推動5G科技與文創產業應用發展，吸引國內外關鍵大廠進駐亞灣區。今年以來多名國內外指標歌手接力，來高雄開大型演唱會及辦理音樂祭，帶動演唱會經濟發展，也展示影音科技發展與應用的最新面貌。

陳其邁說，這次文化部首屆TTXC在高雄舉辦，屆時高流珊瑚礁群、海豚館及戶外廣場將有亞洲規模最大的沉浸式影展，並有虛擬影棚應用及台灣AI研究成果展示，讓觀眾能深度體驗科技與互動的創新發展。

文化局長王文翠強調，高流做為推動南部流行音樂發展與人才培育重鎮，持續辦理及引進多元優質流行音樂演出。其中打狗祭作為高流2週年重要自製節目，配合文化部首屆TTXC在高雄舉辦，屆時將是台灣最大規模的文化與科技盛事。

高流執行長丁度嵐指出，今年打狗祭10月國慶連假期間登場，演出團隊多達56組已是歷屆新高，新增10月7日前夜祭演出，聲子蟲、惘聞WANGWEN兩組超強卡司一公布帶動門票銷售一空。

文化部 陳其邁 演唱會 文化局 高雄流行音樂中心

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