恆春中元搶孤颱風來攪局 選手敲碗辦友誼賽公所點頭

蘇拉颱風暴風圈掠過台灣最南端屏東恆春半島，縣府宣布恆春半島6鄉鎮停班停課，原定今晚舉行的恆春中元搶孤（豎孤棚）競技活動也宣布停辦，有百餘年歷史且已成為恆春年度觀光盛事的民俗活動突然停辦，地方人嘆可惜，選手敲碗延期比賽或加辦友誼賽；恆春鎮長尤史經說，依民俗傳統無法延賽，棚柱拆遷前將舉辦祈福賽，讓選手大顯身手。

恆春鎮公所昨晚在縣府宣布恆春半島6鄉鎮停班停課後，跟進宣布中元搶孤民俗活動停辦，也是繼2021年因為防疫停辦後，3年內第二度停辦，居民直呼可惜了，還有人指「怎麼不會想延期舉行？請示土地公延後幾天」、「大筆公帑都花下去了，怎麼說停就停」、「練習練這麼久了、宜蘭隊伍也來了，結果取消了」、「說好的發票兌換太陽能照明燈贈品，現在怎麼換」。

今年參賽隊伍由往年32隊減至18隊，去年冠軍和在地老牌勁旅都未缺席，宜蘭循例派2隊南下「踢館」，可看性不減，未料遇上颱風來攪局；遠從宜蘭來恆春挑戰的宜蘭搶孤隊，今早也搭車北返，恆春鎮長尤史經特別把今年的冠軍順風旗送給宜蘭隊，紀念雙方長年互派隊伍交流的堅固友情；備戰多時的在地選手，也將組隊北上挑戰農曆7月底的頭城搶孤。

恆春鎮長尤史經說，受颱風影響，遺憾今年的恆春豎孤棚不得不停辦，因在7月半舉辦的日期不能改，無法延賽，由於東門城外廣場的孤棚設施，文化部依文資法規定要求活動結束後拆遷，但在拆遷前，會先舉辦一場在地選手的祈福友誼賽事，明年的賽事地點和裁判組訓練，近日會一併檢討。