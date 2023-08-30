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恆春中元搶孤颱風來攪局 選手敲碗辦友誼賽公所點頭

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
有百餘年歷史且已成為恆春年度觀光盛事的中元搶孤民俗活動突然停辦，選手敲碗延期比賽或加辦友誼賽，恆春鎮長尤史經說，依民俗傳統無法延賽，棚柱拆遷前將舉辦祈福賽，讓選手大顯身手。圖／恆春鎮公所提供
有百餘年歷史且已成為恆春年度觀光盛事的中元搶孤民俗活動突然停辦，選手敲碗延期比賽或加辦友誼賽，恆春鎮長尤史經說，依民俗傳統無法延賽，棚柱拆遷前將舉辦祈福賽，讓選手大顯身手。圖／恆春鎮公所提供

蘇拉颱風暴風圈掠過台灣最南端屏東恆春半島，縣府宣布恆春半島6鄉鎮停班停課，原定今晚舉行的恆春中元搶孤（豎孤棚）競技活動也宣布停辦，有百餘年歷史且已成為恆春年度觀光盛事的民俗活動突然停辦，地方人嘆可惜，選手敲碗延期比賽或加辦友誼賽；恆春鎮長尤史經說，依民俗傳統無法延賽，棚柱拆遷前將舉辦祈福賽，讓選手大顯身手。

恆春鎮公所昨晚在縣府宣布恆春半島6鄉鎮停班停課後，跟進宣布中元搶孤民俗活動停辦，也是繼2021年因為防疫停辦後，3年內第二度停辦，居民直呼可惜了，還有人指「怎麼不會想延期舉行？請示土地公延後幾天」、「大筆公帑都花下去了，怎麼說停就停」、「練習練這麼久了、宜蘭隊伍也來了，結果取消了」、「說好的發票兌換太陽能照明燈贈品，現在怎麼換」。

今年參賽隊伍由往年32隊減至18隊，去年冠軍和在地老牌勁旅都未缺席，宜蘭循例派2隊南下「踢館」，可看性不減，未料遇上颱風來攪局；遠從宜蘭來恆春挑戰的宜蘭搶孤隊，今早也搭車北返，恆春鎮長尤史經特別把今年的冠軍順風旗送給宜蘭隊，紀念雙方長年互派隊伍交流的堅固友情；備戰多時的在地選手，也將組隊北上挑戰農曆7月底的頭城搶孤。

恆春鎮長尤史經說，受颱風影響，遺憾今年的恆春豎孤棚不得不停辦，因在7月半舉辦的日期不能改，無法延賽，由於東門城外廣場的孤棚設施，文化部依文資法規定要求活動結束後拆遷，但在拆遷前，會先舉辦一場在地選手的祈福友誼賽事，明年的賽事地點和裁判組訓練，近日會一併檢討。

恆春 搶孤 蘇拉颱風 屏東 中元節

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