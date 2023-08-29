屏東恆春中元搶孤颱風來攪局 鎮公所宣布停辦
蘇拉颱風逼近，屏東恆春半島首當其衝，縣府今晚宣布恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮，明天停止上班上課，原訂明晚登場的恆春中元搶孤（豎孤棚）民俗競技也停辦，基於安全，廠商連夜拆除預先搭好的舞台、攤位帳蓬和祭壇；有報名隊伍建議比賽延期，鎮公所說明，依在地民俗無法延期，相約明年見。
農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤），原定明晚熱鬧展開，雖然參賽隊伍由往年32隊減至18隊，但去年冠軍和老牌勁旅都未缺席，宜蘭循例派2隊南下「踢館」，可看性不減，未料遇上颱風來攪局。
恆春中元搶孤活動已是年度觀光盛事，鎮公所今天按計畫舉辦中元普度祭儀和傍晚的踩街大遊行，縣府晚上宣布恆春半島6鄉鎮明天停班停課後，鎮公所也宣布停辦；這也是繼2021年因防疫停辦後，3年內第2度停辦，讓在地居民直呼可惜，有人建議比賽延期，但鎮公所說明不得違反農曆7月半舉辦的習俗；在地好手則準備前往宜蘭挑戰農曆7月底的頭城搶孤，頭城基於友誼每年都給恆春2個參賽名額。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言