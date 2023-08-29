屏東恆春中元搶孤颱風來攪局 鎮公所宣布停辦

蘇拉颱風逼近，屏東恆春半島首當其衝，縣府今晚宣布恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮，明天停止上班上課，原訂明晚登場的恆春中元搶孤（豎孤棚）民俗競技也停辦，基於安全，廠商連夜拆除預先搭好的舞台、攤位帳蓬和祭壇；有報名隊伍建議比賽延期，鎮公所說明，依在地民俗無法延期，相約明年見。

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤），原定明晚熱鬧展開，雖然參賽隊伍由往年32隊減至18隊，但去年冠軍和老牌勁旅都未缺席，宜蘭循例派2隊南下「踢館」，可看性不減，未料遇上颱風來攪局。