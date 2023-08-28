旗津海水浴場 不明油汙黏遊客

旗津海水浴場前天下午出現不明油汙，戲水遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，罵聲連連，市議員陳麗娜質疑海水浴場有油汙為何開放？並斥責海洋局攔不住油汙，重創高雄城市形象；海委會海保署、高雄港務公司及高雄市府等單位昨現勘，在沙灘撿拾約12公斤包覆沙的油球，研判可能是抽取天使輪柴油作業時部分洩漏，但確切汙染源仍需調查，汙染範圍約100公尺。

工作人員在旗津沙灘撿拾許多包覆沙的油球，研判是遊客沾染油汙的汙染源。圖／高雄港務分公司提供 高市觀光局表示，前天接獲通知後即派員到場、通報相關單位，救生員也沿海岸線勸導遊客離開，提供去油汙清潔劑，因海岸線長，遊客離場時間拉長；旗津海水浴場為免費休憩戲水場域，前天海浪大，海水浴場插紅旗、未開放下水，部分遊客沿岸踩水賞景受油漬汙染。

旗津海邊前天下午出現大片油汙，陳麗娜當時在海水浴場辦救生衣宣導，下午3時許發現許多受油汙汙染遊客湧入，不少人腳底有又厚又黑又黏的油汙和沙子，她和志工拿布沾松香水幫小朋友清理，直言宣導活動秒變「一日除汙服務員」。

陳麗娜說，當天下午4點通知觀光局、海洋局，質疑為何沒有隔離民眾下水？相關局處也未派人現場處理，直到5點多才廣播請遊客勿下水，但多數遊客沒聽到，救生衣站志工直到晚間7點多都在協助遊客處理油汙。

她說，許多人一邊除汙、一邊罵「海水浴塲有油汙怎麼還開放戲水？」部分外縣市遊客還罵「不會再來高雄了」，已重創高雄城市形象，對高雄而言損失慘重，市府應立刻查清楚油汙來源。

高雄港務分公司表示，經現勘汙染源研判為沙灘「油球」，是海洋油汙被海浪拍打上岸來回沾沙包覆而成，工作人員昨天共撿拾「覆沙油球」約12公斤，其他沙灘未發現油汙，另天使輪沉船點附近海面有少許油花，但未擴散。

海保署表示，初步研判是抽取天使輪柴油作業時部分洩漏，也可能有其他汙染源、正持續調查，相關區域已拉封鎖線。