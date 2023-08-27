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旗津海水浴場油球污染 禁入清潔已撿拾12公斤

中央社／ 高雄27日電
高市旗津海水浴場昨天出現「油球」，造成戲水遊客手腳臉面沾黏油污。圖／高雄港務分公司提供
高市旗津海水浴場昨天出現「油球」，造成戲水遊客手腳臉面沾黏油污。圖／高雄港務分公司提供

高市旗津海水浴場昨天出現「油球」，造成戲水遊客手腳臉面沾黏油污。高雄港務分公司今天一早拉起警戒線禁止進入，並出動大批人力清潔；截止目前已撿12公斤，預計將封鎖3天。

高雄港務分公司今天下午發布新聞稿表示，沙灘預計圍警戒線至少3天，公司每天會增派人力巡查此區域沙灘與岸際環境，若發現「油球」立即清除。

高雄港務分公司指出，颱風「蘇拉」可能登陸台灣，會在此之前完成沙灘清理。公司應變中心針對天使輪船體殘油抽除與海洋污染防治持續滾動檢討，將把握颱風可能對台灣造成影響前，在海、氣象條件許可下盡速作業。

針對旗津沙灘油污事件，高雄港務分公司表示，接獲海洋局通報後，便立即會同海保署、海洋局、海巡署第五岸巡隊及海事工程公司赴現場勘查，初步判斷遊客所沾附者為沙灘上的「油球」，已圍起警戒線禁止遊客進入。

高雄港今天從清晨6時起，由海事工程公司派遣21人赴現場撿拾「油球」，截至今天下午3時共撿拾約12公斤，現場僅剩零星「油球」，無擴大情事。

高雄港務分公司表示，「油球」是因為海洋上的油污油漬被海浪拍打上岸後來回沾沙包覆後，經過一段時間後成為「油球」。地方雖認為可能是天使輪先前外洩油污所致，但詳細污染來源仍待需進一步調查釐清。

高雄港務分公司指出，啟動殘油抽除作業迄今，沒有大量洩漏或油管爆裂情形，且每天均派有4艘工作船進行沉船處油污監控，若海面有局部油花也會立刻處理，以最嚴謹態度避免油污染海域，造成生態衝擊。

天使輪船體殘油抽除作業，高雄港指出，今天進行右舷第7艙抽油，此艙至昨天下午3時30分後抽出皆為海水，因此接續執行左舷第7艙抽油，但今天海流較強，水下作業受阻，潛水團隊在可作業時間持續抽油。

高雄港 沙灘 颱風 海巡署 海水浴場

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