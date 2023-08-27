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鹹酥雞嘉年華 旗津女孩推炸海鮮

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導
孫苑琳打造一輛炸物餐車創業，推廣家鄉旗津的海鮮好味道。記者任義宇／攝影
孫苑琳打造一輛炸物餐車創業，推廣家鄉旗津的海鮮好味道。記者任義宇／攝影

高雄鹹酥雞炸物嘉年華昨起2天登場，來自旗津25歲孫苑琳去年大學外文系畢業後因疫情無法出國，回家幫忙賣海鮮炸物，創業打造炸物餐車，也到場推廣旗津炸物好滋味，並期許以此賺到人生第一桶金；市長陳其邁直言這是市府辦過「最邪惡」活動，歡迎大家到高雄品嘗全台炸物美食。

孫苑琳昨在餐車上，熟練將裹粉的魷魚、大蝦放入油鍋油炸，並強調所有材料都是當日新鮮食材，油炸時要懂得掌握油溫，才能炸得外酥內嫩又不吃油，品嘗到旗津海鮮炸物特色。

孫苑琳說，阿嬤50年前在旗津魚市做生意，魚市場改建後到天后宮廟口，後由母親接手賣海鮮炸物至今，她大學讀外文相關學系，畢業後做過內勤工作不適應，回家幫忙賣炸物後想創業，決定打造炸物餐車出門闖蕩。

孫苑琳說，創業跟在家裡做很不一樣，一切都要自己來，每天忙到半夜，除一早需批購新鮮魚貨，更要尋找市場，她每日駕車到各處市集販售炸物，讓更多人品嘗到旗津海鮮，像招牌料理炸魷魚、炸蝦球，就是他處吃不到的特殊口感。

高雄市長陳其邁昨到嘉年華會現場，品嘗多家特色炸物後直言，這是市府辦過「最邪惡」活動，但絕不容錯過；觀光局表示，高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華昨今2天在高雄大遠百廣場開炸，匯集30家台式鹹酥雞與11家異國炸物，歡迎到場品嘗頂尖炸物美食。

海鮮 鹹酥雞 創業

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