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高雄國際會議中心經營方提前解約 場館未來不再辦會展

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄國際會議中心ICCK經營方方圓公司因不堪虧損，提前與高雄市府解約，未來場館將由市府機關進駐。圖／取自高雄國際會議中心臉書
高雄國際會議中心ICCK經營方方圓公司因不堪虧損，提前與高雄市府解約，未來場館將由市府機關進駐。圖／取自高雄國際會議中心臉書

位於鹽埕區中正四路與大勇路口的高雄國際會議中心ICCK，日前在臉書宣告因合約期滿，將不再承接場地租賃等相關業務，高雄市府經發局證實，經營方方圓公司與經發局已合意在9月30日終止契約，場館經修繕後，將由政府機關進駐。

高雄國際會議中心官網、臉書，在日前宣布公司與市府合約至9月30日止，即日起ICCK將不再承接場地租賃等相關業務，「12年來的點點滴滴，化為一句謝謝！」。引起民眾震驚，直呼少了一個優質會展場地，也有人擔心，該棟建物會不會變成蚊子館

方圓公司董事長郭子義向媒體表示，方圓公司自2012年首次承租ICCK，到2020年重新續約至2024年1月31日，卻遇到疫情重創營運，因此股東會在6月就決定停止營運，與高雄市府協議提前至今年9月30日解約，因是和平分手，沒有違約金問題。

高雄市府經發局證實，方圓公司因會展環境漸趨完整、競爭加劇，經公司內部討論並與經發局雙方合意於112年9月30日終止契約，會展活動主辦單位仍可透過「高雄會展推動辦公室」，取得相關籌辦會展活動之協助，轉介適當場館空間，持續支持各類型會展活動來高雄市舉辦。

至於會議中心建物未來如何運用，經發局表示，後續將進行建物修繕工程，包含強化結構補強、建物安全以及防水保護等，待相關工程完成後，將規劃市府機關進駐，提供市民市政服務。

高雄市 蚊子館 疫情

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