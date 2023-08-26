金門縣陶瓷廠歡慶1甲子 復刻70年代壽桃上市超可愛

全國唯一官窯金門縣陶瓷廠即將迎來60週年廠慶，特別籌劃一系列的廠慶相關活動，如陶瓷市集、復刻經典商品再銷售以及陶瓷工藝美學傳習工作坊等精彩活動，其中複刻民國70年代的「陶瓷壽桃」，相當小巧可愛，一推出就有不少民眾來購買，直說「小一號更可愛」。

金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，金門陶瓷廠設於1963年，是地區公營事業單位之一，所產製陶瓷精品，曾獲總統府關注為贈送外賓御品，是台灣目前唯一的「官窯」。縣長陳福海相當關心陶瓷廠的發展與未來，上任後屢次視察陶瓷廠，皆表示陶瓷廠應多思考如何將手藝傳承，使縣民能廣泛瞭解金門的文化與產業。

何桂泉表示，稟承縣長指示，將傳承一甲子的陶瓷工藝，透過手作工作坊，將手工藝之美傳習給對陶瓷工藝有興趣的學子與社會大眾，使得工藝技巧能傳承。他也透露最近試辦4梯次的課程，包含學生場、樂齡場、一般大眾及技能訓練專班。

其中技能訓練專班授課共計39小時，將從陶土的認識開始，模具製作、成形方法、裝飾技法、施釉裝窯、釉上彩、釉下彩、設計方法等皆有加入課程中，期使所有學員都能於本課程後具備獨立操作陶瓷工藝的技法，也使陶瓷工藝文化能開始傳承。

今天現場剛好有一場次的傳習工作坊學生專場課程，學員們在金門縣陶瓷廠代理課長陳泓光的指導下發揮想像，製作具有個人風格的陶瓷造型門牌，每個人發揮想像，有的劃上水獺也有的劃上戴勝，極富童趣，小朋友說，等到作品燒好了，一定要趕快掛出來，讓大家看一下可愛又獨一無二的造型門牌。

另外一個焦點，就是民國70年代家家戶戶都有的「陶瓷壽桃」，何桂泉說，壽桃原是用於祝壽長輩的吉祥象徵，透過藝師巧手將一顆顆的壽桃以瓷土製作成形，並賦予它鶴的長壽意象，成雙成對，有翩起舞及夫婦相隨的松鶴遐齡壽桃。