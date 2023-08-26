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最美魚市場人潮消失 高雄民代：砸1.6億經費改造效益何在

聯合報／ 記者卜敏正王勇超／高雄即時報導
鼓山魚市場改造後空間寬廣，但不少攤櫃目前已撤出，觀光客也不多。記者卜敏正／攝影
鼓山魚市場改造後空間寬廣，但不少攤櫃目前已撤出，觀光客也不多。記者卜敏正／攝影

歷時2年整頓，於去年10月風光開幕的高雄鼓山魚市場，營運不到1年，業績慘澹，近日高市府封街辦「大港閱冰」活動，有民代發現，人潮也未「溢流」到近在呎尺的這座漁市場，質疑砸下1.6億經費改造的效益何在。

去年10月風光開幕的鼓山魚市場，被網友稱為「全台最美魚市場」，曾經4天內湧入3萬人來朝聖，但之後人潮流失，攤商也退出，被網友嘲諷「沒什麼好逛的」。高雄市議員白喬茵在臉書貼文，她與助理本月前往朝聖，人潮冷清，只有6個櫃位營業，攤商抱怨生意差，白喬茵說：「沒有人潮，美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」

「鼓山魚市場」原為鼓山渡輪站閒置空間，經高市海洋局、高雄區漁會歷經2年整頓改造，由南仁湖經營管理，邀集戶外攤商與場內17個高雄農漁產品櫃位，在2022年10月21日開幕，一度吸引民眾排隊朝聖，但熱潮過後，人氣消散，當地居民說，平日幾乎沒人會去逛，假日人潮也不多，「沒辦法跟開幕之初相比！」

當地居民劉先生說，鼓山魚市場建築物蓋得漂亮，也擁有無敵海景，很適合拍照，但是周圍商圈有剉冰、黑輪等各式各樣在地小吃，也有店家販售異國風味美食，價格跟比魚市場比較起來，「俗又大碗」，觀光客逛完魚市場、拍完網美照，就到外面吃東西，魚市場要維持熱潮，有一定難度。

白喬茵說，原本市府期待這個砸下1.6億的魚市場能變身高雄農漁精品展售中心，但本月某個平日她特地和助理們去朝聖，「我以為我走進的是高速公路休息站！」人潮冷冷清清就算了，連櫃位也懶得開張，剛開幕時有17個攤位，當天數一數只有6個櫃位營業，攤商皆抱怨「生意有夠差」。

白喬茵表示，高雄市政府當初預估魚市場每年可以吸引300萬人，去年剛開幕每月維持在30萬至50萬人次參觀，結果今年5至7月連10萬人都不到。白喬茵質疑，現在高雄市政府只能拚命辦活動，搶救鼓山魚市場人氣，可見對民眾來說，這就是個一次性景點，雖然華麗轉身變成最美魚市場，但沒有人潮，美有什麼用，「蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」

記者今日前往鼓山魚市場，發現鼓山魚市場改造後空間寬廣，整體環境也不錯，但不少攤櫃目前已撤出，觀光客也不多。現場營運攤位業者坦言，平常日客人真的比較少，假日有觀光客、才有客人，主要在下午2點後才有較多人潮，若有辦活動，像之前有旗津風箏節，帶來觀光客，人潮才會比較多。

南仁湖整合行銷部吳姓經理說，鼓山魚市場的遊客大多是下午才會進來，目前為了讓人流穩定、吸引更多人來魚市場，已增加戶外燒烤與戶外咖啡廳，室內空間也正進行櫃位調整，目前有仍有很多部落客、網美專程來拍照、逛魚市場。

高市府海洋局表示，市府已要求承攬廠商南仁湖集團盡速改善鼓山魚市場的營運狀況，針對周邊店家與交通區位，規劃完整合適的產品定位以及營運方針。業者已同意調整營運模式，鎖定數家大型特色水產餐飲品牌洽談簽約，未來將提供新鮮水產購買、海鮮料理等櫃位服務，並舉辦活動吸引人潮。

鼓山魚市場今天中午人潮稀疏。記者卜敏正／攝影
鼓山魚市場今天中午人潮稀疏。記者卜敏正／攝影
鼓山魚市場改造後空間寬廣，但不少攤櫃目前已撤出，觀光客也不多。記者卜敏正／攝影
鼓山魚市場改造後空間寬廣，但不少攤櫃目前已撤出，觀光客也不多。記者卜敏正／攝影
民眾在鼓山魚市場外的椅子休息。記者卜敏正／攝影
民眾在鼓山魚市場外的椅子休息。記者卜敏正／攝影

白喬茵 高雄市 建築

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