快訊

最新民調出爐！賴清德支持度37% 柯文哲、侯友宜下滑

才剛入選2023必比登推介 素食名店被查出蔬果農藥超標

快檢查！網紅款「萬能充行動電源」爆炸 業者曝2序號「免費舊換新」、2大補償規則一次看

青銀共學 部落長輩驚奇小米酒酵母菌原來長這樣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉阿禮部落長輩們與小朋友們，透過顯微鏡觀察酵母菌。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉阿禮部落長輩們與小朋友們，透過顯微鏡觀察酵母菌。記者劉星君／攝影

小米是原住民傳統食物，慶典節日小米酒不可或缺，小米酒釀造展現原民文化與傳統知識，屏東縣霧台鄉阿禮部落推動第三學期，在高師大生物科技系老師帶領下，部落長輩們從顯微鏡觀察釀造小米酒酵母菌，長輩驚呼「原來長這樣，好神奇」，透過青銀共學，小朋友認識酵母菌特性，讓原民文化結合科學知識體現。

屏東縣霧台鄉全鄉是魯凱族，今在霧台鄉長治百合園區阿禮文健站，長輩們與國小學童們，在高師大生物科技系副教授許惇偉帶領下，觀察酵母菌樣貌，了解酵母菌的生命過程，認識原來釀造小米酒的酵母菌的科學知識。

阿禮部落傳統領袖包基成說，小米是魯凱族傳統作物，每年8月15日部落舉辦小米收穫祭。每年2、3月小米播種，6、7月收成，慶典節日才有小米酒可喝，小米採集不易，也是重要食物，釀造小米酒的工序更為繁複，阿禮部落在釀造時會加入紅藜催化小米發酵，變成小米酒。

包基成說，如何讓紅藜轉化變成酵母菌，對部落長輩來說是經驗技術，往往只知其然不知所以然，「知其然所以然是科學教育，知其然是老人家智慧，兩者接軌」。

高師大生物科技系副教授許惇偉說，帶領長輩們觀察酵母菌樣貌，長輩們以往貢獻經驗技術，「經驗是科學體現，用科學方法紀錄」。部落長輩包明堂說，透過顯微鏡觀察到酵母菌，「很神奇、奧妙」。

國小六年級柯雋說，從顯微鏡觀察到酵母菌，是白色一點一點小小的，有在動。小六杜昕霏說，觀察酵母菌的樣子，蠻有趣的。

包基成說，小米酒發酵的傳統知識在部落流傳千百年，用科學角度結合現代科學教育，結合夏令營，第三學期推動，讓文健站的長輩們與部落學童一起學習，傳統山林智慧流傳多年，沒有科學理論背景，恐會失傳，「讓傳統智慧與現代教育接軌，讓部落傳統隱性知識透過科學科普教育顯性知識，這是一個開始」，教育力量在地化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

屏東縣霧台鄉阿禮部落長輩們，透過顯微鏡觀察酵母菌。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉阿禮部落長輩們，透過顯微鏡觀察酵母菌。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉阿禮部落學童們透過顯微鏡觀察酵母菌，並將酵母菌樣子畫下來，也從中認識原民傳統智慧。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉阿禮部落學童們透過顯微鏡觀察酵母菌，並將酵母菌樣子畫下來，也從中認識原民傳統智慧。記者劉星君／攝影

小米酒 長輩 屏東縣

延伸閱讀

6千元有找！小米全新輕影音平板「Redmi Pad SE」上市　「小米開學季」限時11天登場

小米造車夢再邁進一步 路透：陸國家發改委已批准生產電動車

董事長雷軍親自督軍 小米汽車新疆最新路試曝光

日本保種51年 屏東吉露部落迎回原生小米感恩種植

相關新聞

日本排核廢水 高市加強秋刀魚及近海漁獲檢測

日本政府昨日開始將福島核廢水排放入海，引發外界關注，高雄市政府為維護漁民權益，確保國人安全，由相關局處組成「日本進口食品...

配合亞灣2.0第一案 高捷Y15站開發案啟動招商

配合亞灣2.0計畫推行，「高雄捷運Y15站開發案」也啟動招商，高雄市副市長林欽榮今午在台北向30家與會廠商招手，指Y15...

沃豐達運動中心無預警停課 屏縣接獲多起申訴消保官要求退費

屏東市沃豐達運動中心本月3日無預警宣布因經營權爭議停課，並積欠教師薪資，屏東縣政府已受理31件消費申訴案，但業者仍在網路...

全國唯一潮州「警察廟」建廟20年 普度備逾7百包白米助弱勢

屏東潮州警分局有全國唯一的「警察廟」，每逢農曆7月15日中元節前夕均舉辦中元普度，今年普度的值班神尊為酒不離身的濟公活佛...

影／金門酒廠首屆以酒接力3人路跑賽事 喝了再跑

白酒龍頭金門酒廠今天宣布將辦「第一屆金酒杯路跑▪接力賽」，這項金門首創的以「酒」接力路跑賽將於11月19日從金酒金寧廠開...

青銀共學 部落長輩驚奇小米酒酵母菌原來長這樣

小米是原住民傳統食物，慶典節日小米酒不可或缺，小米酒釀造展現原民文化與傳統知識，屏東縣霧台鄉阿禮部落推動第三學期，在高師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦