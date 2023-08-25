青銀共學 部落長輩驚奇小米酒酵母菌原來長這樣

小米是原住民傳統食物，慶典節日小米酒不可或缺，小米酒釀造展現原民文化與傳統知識，屏東縣霧台鄉阿禮部落推動第三學期，在高師大生物科技系老師帶領下，部落長輩們從顯微鏡觀察釀造小米酒酵母菌，長輩驚呼「原來長這樣，好神奇」，透過青銀共學，小朋友認識酵母菌特性，讓原民文化結合科學知識體現。

屏東縣霧台鄉全鄉是魯凱族，今在霧台鄉長治百合園區阿禮文健站，長輩們與國小學童們，在高師大生物科技系副教授許惇偉帶領下，觀察酵母菌樣貌，了解酵母菌的生命過程，認識原來釀造小米酒的酵母菌的科學知識。

阿禮部落傳統領袖包基成說，小米是魯凱族傳統作物，每年8月15日部落舉辦小米收穫祭。每年2、3月小米播種，6、7月收成，慶典節日才有小米酒可喝，小米採集不易，也是重要食物，釀造小米酒的工序更為繁複，阿禮部落在釀造時會加入紅藜催化小米發酵，變成小米酒。

包基成說，如何讓紅藜轉化變成酵母菌，對部落長輩來說是經驗技術，往往只知其然不知所以然，「知其然所以然是科學教育，知其然是老人家智慧，兩者接軌」。

高師大生物科技系副教授許惇偉說，帶領長輩們觀察酵母菌樣貌，長輩們以往貢獻經驗技術，「經驗是科學體現，用科學方法紀錄」。部落長輩包明堂說，透過顯微鏡觀察到酵母菌，「很神奇、奧妙」。

國小六年級柯雋說，從顯微鏡觀察到酵母菌，是白色一點一點小小的，有在動。小六杜昕霏說，觀察酵母菌的樣子，蠻有趣的。

包基成說，小米酒發酵的傳統知識在部落流傳千百年，用科學角度結合現代科學教育，結合夏令營，第三學期推動，讓文健站的長輩們與部落學童一起學習，傳統山林智慧流傳多年，沒有科學理論背景，恐會失傳，「讓傳統智慧與現代教育接軌，讓部落傳統隱性知識透過科學科普教育顯性知識，這是一個開始」，教育力量在地化。

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