開學前再衝一波 金門親子嘉年華主題日8月26日盛大登場

8月30日即將開學，金門縣府觀光處今天表示，將在本周末8月26日至8月27日舉辦暑期最有趣的「金門親子嘉年華主題日」，算是暑假結束前最後一場的親子活動盛事，此次將邀請日本來的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場與民眾同樂，活動精彩可期，大小朋友千萬別錯過。

金門縣觀光處長李銘培表示，縣府將在暑假的最後一個週末，26及27日兩天下午三點半舉行「親子嘉年華主題日」，包括26日有「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場同樂，將帶來一連活力十足的帶動唱跳，26日當天穿戴超人力霸王系列相關服飾或面具等配件，供現場工作人員辨識確認，就可於活動服務台兌換「限量合影券一張」，數量有限，發完為止。

活動當天另有進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，他們也帶來各式的馬戲表演，要和台下的小朋友進行互動；以及顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情；還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場&夢幻泡泡體驗派對」，這次他們撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，要來主題日和大家見面；除了這些精采的表演團隊之外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也會帶來驚艷的表演一起參與這場夏季盛典。