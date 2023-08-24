快訊

面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

開學前再衝一波 金門親子嘉年華主題日8月26日盛大登場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
最受小朋友喜愛的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」即將於本周六日來到金門表演，活動精彩可期，大小朋友千萬別錯過。圖／縣府提供
最受小朋友喜愛的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」即將於本周六日來到金門表演，活動精彩可期，大小朋友千萬別錯過。圖／縣府提供

8月30日即將開學，金門縣府觀光處今天表示，將在本周末8月26日至8月27日舉辦暑期最有趣的「金門親子嘉年華主題日」，算是暑假結束前最後一場的親子活動盛事，此次將邀請日本來的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場與民眾同樂，活動精彩可期，大小朋友千萬別錯過。

金門縣觀光處長李銘培表示，縣府將在暑假的最後一個週末，26及27日兩天下午三點半舉行「親子嘉年華主題日」，包括26日有「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場同樂，將帶來一連活力十足的帶動唱跳，26日當天穿戴超人力霸王系列相關服飾或面具等配件，供現場工作人員辨識確認，就可於活動服務台兌換「限量合影券一張」，數量有限，發完為止。

活動當天另有進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，他們也帶來各式的馬戲表演，要和台下的小朋友進行互動；以及顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情；還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場&夢幻泡泡體驗派對」，這次他們撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，要來主題日和大家見面；除了這些精采的表演團隊之外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也會帶來驚艷的表演一起參與這場夏季盛典。

據了解，此次活動現場設置了多座親子遊樂設施，有小朋友最喜歡的冰雪號海盜船、小小兵攀岩，將整座太湖中正公園打造成一座遊樂園，周邊也有金門特色美食文創市集及各式體驗活動，可以品嚐金門最道地的特色小吃，更可以體驗親子騎馬及攀樹等各式親子遊程活動。詳情請洽臉書「樂遊金門」粉絲團及「金門親子嘉年華活動官網」查詢網址：https://kinmen.travel/family

「金門親子嘉年華主題日」將邀請進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》。圖／縣府提供
「金門親子嘉年華主題日」將邀請進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》。圖／縣府提供
「金門親子嘉年華主題日」安排小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場等，要讓小朋友玩得開心。圖／縣府提供
「金門親子嘉年華主題日」安排小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場等，要讓小朋友玩得開心。圖／縣府提供

金門 親子

延伸閱讀

陳福海趁總統參加八二三活動空檔 爭取金門建設

網紅行動電源睡夢中爆炸 男子救火險遭燙傷重要部位

台南登革熱直逼2千例 開學在即黃偉哲給家長一封防疫信

疫後駕駛缺工釀開學沒交通車 高中急PO租屋資訊

相關新聞

天使輪沉到海底35天 潛水人員今抽重油驚見油櫃變這樣

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄外海沉沒，港務公司持續進行油汙清除。今天潛水專業團隊下到40多米深海，進行右舷第7...

能源公司要到大寮設儲能廠 500名居民現身說明會抗議

近期陸續有能源公司欲在鳳山、林園區設置儲能場，遭到居民抗議後喊卡，但近日有業者計畫在大寮區設立儲能場，今天下午舉辦說明會...

陳福海趁總統參加八二三活動空檔 爭取金門建設

總統蔡英文昨日蒞金主持八二三戰役65週年追思紀念典禮，金門縣長陳福海也把握機會向蔡英文提出攸關金門建設、財政發展的議題，...

暖心！求學路受家扶幫助她珍藏44紅包袋

快開學了，屏東家扶中心今在鶴聲國中舉行「助學圓夢愛傳家扶」暑假獎學金頒獎典禮，保健營養系二技二年級蔡汝怡，父親因多年前意...

大港閱冰招標陷爭議 高市觀光局：符合採購法規定

高雄市府觀光局主辦的大港閱冰活動在上周末圓滿落幕，不過有議員質疑今年活動預算較往年增加近4倍，攤位數量卻反倒減少，還挖出...

大港閲冰得標商遭質疑！高市府：大隱在韓市府時也拿案

高雄「大港閱冰」活動今年風波四起，活動前因一家老字號冰店配料含有沙門氏桿菌，造成44人就醫，掀起食安風暴，現又遭議員質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦