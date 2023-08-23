影／台華輪航行34年退役 最後航班抵高雄港民眾揮手道別

開航將近34年的高澎航線客貨輪「台華輪」今天傍晚結束從澎湖到高雄的最後航次，走入歷史結束輸運服務，順利完成台澎旅客往返，許多遊客專程來搭乘這最後航班，當船一靠港時大家手機，相機拍個不停，要留下最美身影，還有民眾帶著早期的手寫船票前來合影，滿滿的旅遊故事讓許多人懷念不已。

往返高雄、澎湖的「台華輪」行駛34年，今天中午從澎湖馬公開出最後一航次，澎湖縣政府舉辦隆重歡送，傍晚台華輪抵達高雄港，特地舉行除役榮退儀式，正式宣告「台華輪」走入歷史。船身斑駁的台華輪，上頭布滿34年來航行的歷史痕跡，末班船載了228名旅客，搭乘民眾都覺得自己很幸運，見證歷史性一刻。台華輪1989年投入高雄往返澎湖的海上客輪運輸服務，乘載許多人的青春回憶，在船上工作33年的船務人員，也忍不住回憶起過往。