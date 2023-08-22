水試所澎湖中心特製石斑魚豆腐 銀髮族享口福

水試所澎湖漁業生物研究中心利用在地食材，推出改變食材質地的「石斑魚豆腐」，今天首次在馬公烏崁社區發表，缺牙的銀髮族長者品嚐後盛讚好吃，未來將技轉生產，造福銀髮族生活。

甫於8月14日隨同農業部升格揭牌的水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，今天在澎湖烏崁社區活動中心發表「質地修飾飲食-友善銀髮新生活」成果推廣會，現場展示「石斑魚豆腐」與「減鹽紫菜醬」等2款食品。

水試所澎湖漁業生物研究中心以在地養殖龍虎斑與紫菜等食材，作為質地修飾飲食，開發符合台灣銀髮友善的「石斑魚豆腐」，今天邀請烏崁在地的長者來品嚐。

這份特製的石斑魚豆腐，看不出石斑魚肉，70餘歲的葉姓阿嬤缺了牙齒，覺得吃起「石斑魚豆腐」，口感嫩嫩的，有豆腐和海鮮的味道，對老人來說非常適合，既營養又健康；至於「減鹽紫菜醬」近期在白沙講美發表。

水試所澎湖漁業生物究中心表示，縣府今年6月的統計澎湖65歲以上長者逼近2萬人大關，相關長者照護的飲食文化，日漸重要，基於以健康老齡化的概念和維護老年健康生活需求，研發適合長者食用的質地修飾機能產品，推廣高齡友善飲食，讓長者吃得健康。