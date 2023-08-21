快訊

葉黃素要吃多久才有效？飯前還飯後吃？吃葉黃素前你該知道的7件事

稱獲國民黨人勸進！侯漢廷以無黨籍參選 強調不打在野、全力下架吳思瑤

男子涉兒少案躲警追查自大學校舍墜樓身亡 開南大學回應了

雄爭舞鬥國際街舞決賽尬舞 國內外舞林高手爭高額獎金

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
去年排舞賽學生組的冠軍「萌世代」今年已連續三年進入決賽名單。圖／高雄市青年局提供
去年排舞賽學生組的冠軍「萌世代」今年已連續三年進入決賽名單。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐，23組隊伍將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館角逐冠軍，今年排舞賽成人組冠軍獎金高達18萬元。當天除了街舞比賽，「國際級街舞團體—築夢者」及超人氣KOL許凱皓擔任表演嘉賓，與全台各地及海外的舞林高手一起尬舞嗨翻海音館，索票要快。

青年局指出，今年排舞賽總報名組數為57組，評審第一階段篩選後，有23組進入決賽。今年的參賽隊伍各個來頭不小，去年學生組冠軍、高雄隊伍「萌世代」已連續三年晉級決賽，他們表示，謝謝青年局支持熱愛街舞的年輕人，已經迫不及待想站上海音館的舞台了！

來自香港的舞團「Hongkongers」今年首次參加即入圍決賽，他們表示期待當天與不同國家的高手切磋交流。9月2日決賽索票步驟，可先加入「高市府青年局LINE官方帳號」 @‌youth.kcg，至活動報名點選「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」，填寫資料即完成索票。

青年局長張以理表示，街舞運動向來深受青年朋友及學生族群喜愛，熱舞社也是許多高中職、大學院校中的熱門社團。「雄爭舞鬥」已舉行三屆，青年局積極推廣青年發展街舞文化，號召青年以競賽方式進行交流，展露活力，希望青年學子可以勇敢追夢、展現自我，也期許藉由街舞運動可以擴展街頭藝術多元性的在地發展，並同時與國際街舞發展潮流同步，培植年輕選手實力。

青年局指出，「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬， 排舞賽成人組冠軍獎項為歷年最高18萬元，今年也為了響應 2024 巴黎奧運將霹靂舞納入賽事，首次新增「Breaking Battle」項目，目前仍陸續報名中，並邀請到來自波蘭及白俄羅斯的選手與本市青年同場競技，歡迎全國街舞高手踴躍參與。活動訊息可上專頁https://fb.me/e/T2uSx8KP查詢，或搜尋「高雄市政府青年局」官網、FB、IG粉絲專頁。

今年首次新增「Breaking Battle」競賽項目，提供想挑戰奧運舞台的選手們展現實力的機會。圖／高雄市青年局提供
今年首次新增「Breaking Battle」競賽項目，提供想挑戰奧運舞台的選手們展現實力的機會。圖／高雄市青年局提供
街舞經歷豐富的人氣KOL許凱皓擔任決賽當天嘉賓。圖／高雄市青年局提供
街舞經歷豐富的人氣KOL許凱皓擔任決賽當天嘉賓。圖／高雄市青年局提供
首次參賽即入圍決賽名單的香港舞團「Hongkongers」，期待決賽當天與大家切磋交流。圖／高雄市青年局提供
首次參賽即入圍決賽名單的香港舞團「Hongkongers」，期待決賽當天與大家切磋交流。圖／高雄市青年局提供

青年 街舞 巴黎奧運

延伸閱讀

腰傷剛復原沒「秀一段」 UBA舞王蔣萬安穿嘻哈裝看街舞

台南首屆校際街舞大賽 黃偉哲：找到展現自信舞台

爭霸舞林決戰府城！全運會台南軟身起舞 獎金31萬

火車站街舞場地她批政治性騷 謝國樑：民進黨百般杯葛

相關新聞

前鎮漁港再有新利多 高捷黃線規劃延伸2.5公里設新站

高雄前鎮漁港獲81億元前瞻預算，引發藍綠攻防，而造價逾1442億的高捷黃線，如今也規劃往西延伸2.53公里至前鎮漁港，在原規劃的23站外，再增設「新生路」與「前鎮漁港」兩站，達到25站，高市府現正進行路網規劃，預計明年6月提報中央審議。

雄爭舞鬥國際街舞決賽尬舞 國內外舞林高手爭高額獎金

高雄市青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐，23組隊伍將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館角逐冠軍，今...

高雄夜市買75元蝦仁炒飯 他算完蝦子驚呆：改叫嚇人炒飯好了

一名網友19日晚間到高雄光華夜市買蝦仁炒飯，買完後看不見料，好奇挖開整盒飯盒，竟只發現3隻小蝦仁，他將照片PO網，感嘆「...

屏東登革熱病例累積21例 縣府再祭500元商品券通報獎勵

屏東縣截至昨天累計21例登革熱本土確診病例，其中萬丹鄉17例、潮州鎮2例、屏東市及竹田鄉各1例，自8月16日起無新增病例...

高雄長輩當podcast播客宣導登革熱防治 續推台客英語版

高雄市湖內數位機會中心有感於本土登革熱個案持續升溫，社區「蚊」之色變，於是招收社區民眾開課當podcast（播客），有近...

議員：817淹水是澄清湖沒清淤？

高雄市8月17日豪雨造成本館路、澄清路等澄清湖周遭地區大淹水，國民黨高市議員鍾易仲昨指出，業者提供資料指澄清湖550天未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦