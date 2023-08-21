雄爭舞鬥國際街舞決賽尬舞 國內外舞林高手爭高額獎金
高雄市青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐，23組隊伍將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館角逐冠軍，今年排舞賽成人組冠軍獎金高達18萬元。當天除了街舞比賽，「國際級街舞團體—築夢者」及超人氣KOL許凱皓擔任表演嘉賓，與全台各地及海外的舞林高手一起尬舞嗨翻海音館，索票要快。
青年局指出，今年排舞賽總報名組數為57組，評審第一階段篩選後，有23組進入決賽。今年的參賽隊伍各個來頭不小，去年學生組冠軍、高雄隊伍「萌世代」已連續三年晉級決賽，他們表示，謝謝青年局支持熱愛街舞的年輕人，已經迫不及待想站上海音館的舞台了！
來自香港的舞團「Hongkongers」今年首次參加即入圍決賽，他們表示期待當天與不同國家的高手切磋交流。9月2日決賽索票步驟，可先加入「高市府青年局LINE官方帳號」 @youth.kcg，至活動報名點選「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」，填寫資料即完成索票。
青年局長張以理表示，街舞運動向來深受青年朋友及學生族群喜愛，熱舞社也是許多高中職、大學院校中的熱門社團。「雄爭舞鬥」已舉行三屆，青年局積極推廣青年發展街舞文化，號召青年以競賽方式進行交流，展露活力，希望青年學子可以勇敢追夢、展現自我，也期許藉由街舞運動可以擴展街頭藝術多元性的在地發展，並同時與國際街舞發展潮流同步，培植年輕選手實力。
青年局指出，「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬， 排舞賽成人組冠軍獎項為歷年最高18萬元，今年也為了響應 2024 巴黎奧運將霹靂舞納入賽事，首次新增「Breaking Battle」項目，目前仍陸續報名中，並邀請到來自波蘭及白俄羅斯的選手與本市青年同場競技，歡迎全國街舞高手踴躍參與。活動訊息可上專頁https://fb.me/e/T2uSx8KP查詢，或搜尋「高雄市政府青年局」官網、FB、IG粉絲專頁。
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