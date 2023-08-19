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經營權之爭未落幕…凱旋夜市證實已停業 與跳蚤市場攤商爆口角

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
凱旋夜市因場域要重新規畫，自8月17日起封閉場域暫停營業。記者任義宇／攝影
凱旋夜市因場域要重新規畫，自8月17日起封閉場域暫停營業。記者任義宇／攝影

凱旋夜市經營權之爭尚未落幕，今天再爆發凱旋夜市經營方與跳蚤市場攤商，因廁所遭鎖、電力也被切斷而發生口角爭執，所幸在警方介入下沒釀更大衝突。夜市經營方元凱公司透過委任律師證實，夜市要重新規畫已暫停營業，恢復時間尚未確定，至於跳蚤市場部分已與原承租者解約，若持續營業不排除走法律途徑。

凱旋跳蚤市場業者指控，已透過租約向元凱公司經營跳蚤夜市多年，卻在今年6月份無故解約，還屢以斷電威脅，今天更將內部廁所、車道等上鎖影響攤商權益，跑去拆開卻遇到元凱公司派員要鎖回去，就與對方發生爭吵。

針對合約部分，業者說元凱公司單方面解約沒有法律效力，夜市重新規畫要鎖場地跟斷電，不應影響跳蚤市場經營，認為元凱公司透過手段，要把許多攤商投資的血汗錢搶奪走。

針對衝突，元凱公司則透過律師回應，凱旋夜市2度因土地停車格被違規擺放攤位，遭高雄市府經發局開罰，為避免攤商營業權益受損，決定自8月17日起封閉場域並斷電暫停營業，以重新規畫整體場域，今天上午發現部分管制設施遭破壞，因此報警處理。

有關與跳蚤市場合約爭議，律師說因承租業者租金有欠繳狀況，已依照程序在6月份發函解約，已無權在公司土地營業收取租金，聲明若有疑慮應已司法程序處理，若持續非法占用土地，不排除進一步走法律程序解決。

至於夜市何時恢復營業，律師表示要待元凱公司內部討論，以及與攤商協調後決定，目前暫無時程表，今天有恢復部分電力，讓攤商能順利撤場。

對於雙方衝突，經發局回應，每週均派員至現場確保攤商經營權益，要求業者積極溝通，須以攤商權益為優先，將提供攤商必要法律服務及行政協處，倘業者有違反本市攤販臨時集中場管理自治條例相關規定，將依法裁罰。

凱旋夜市經營方今天與跳蚤市場業者發生口角，所幸在警方介入下沒有釀更大規模衝突。圖／記者任義宇翻攝
凱旋夜市經營方今天與跳蚤市場業者發生口角，所幸在警方介入下沒有釀更大規模衝突。圖／記者任義宇翻攝

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