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天使輪沉沒將抽除機艙污油 預計4天內完成

中央社／ 高雄19日電
高港表示，今天起展開可能洩漏點機艙抽油作業，預計今晚至明天清晨開始抽油，預估4天內可完成。圖／港務公司提供
高港表示，今天起展開可能洩漏點機艙抽油作業，預計今晚至明天清晨開始抽油，預估4天內可完成。圖／港務公司提供

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流及油污滲漏，高港表示，今天起展開可能洩漏點機艙抽油作業，預計今晚至明天清晨開始抽油，預估4天內可完成。

高雄港務分公司發布新聞稿指出，考量近日海面仍有薄油膜洩漏，今天先完成大洋7號平台船定位作業後，就會針對可能洩漏點機艙部分優先抽除機艙污油水，預計晚間至明天清晨可開始抽油，所需作業日數約4天。

高港指出，應變中心已建立抽油作業每天定時回報管控機制，以有效持續掌握作業進度，督導應變措施執行。並依據油污抽除應變計畫，在移除殘油期間若有大量外洩污油，將立即啟動應變計畫，緊急動員工作船、除污船、除污資材等因應，防範抽油過程油管破裂污染。

高港今天和高雄市政府海洋局巡視各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線均未發現油污。依據海歷企業公司現場回報，海面油污範圍今天已較之前明顯縮小。港務公司上午也調派4艘工作船攜帶吸油棉索等除污資材，前往沉船處進行警戒除油，同時海事工程公司派遣榮發6號與潛水人員繼續巡視船體是否還有滲油點，並立即封堵。

高雄港 高雄市

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