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高雄平安、如意2座金爐發威 集中焚燒紙錢可減9成汙染
農曆7月鬼門開，各地普度祭儀多，高雄市即日起到9月14日，普度的紙錢可通知環保局收運再集中焚燒，高市去年一整年共收運907噸紙錢，經由專用金爐焚化，約減少3公噸汙染物排放到空氣中，環保局也鼓勵市民「以功代金」，減少紙錢露天焚燒，影響空氣品質。
高市環保局去年開始推動「平日紙錢收運服務」，全年度共收運907公噸，今年至7月底已收運525公噸紙錢，單單清明節與農曆元月天公生，集中焚燒的紙錢就增加2成。
環保局表示，今年元月高市啟用「平安」、「如意」兩座設有空汙防制及熱能回收系統的紙錢專用金爐，約可減少90%汙染排放，今年度中元普度紙錢集中燒活動已開始，兩具專用金爐可發揮效用。
環保局長張瑞琿說，高市推動「紙錢集中燒」及「以功代金」多年，從推廣之初的28噸收運量上升到去年907公噸，成長32倍，參與以功代金的社福團體也達22家，去年捐款金額達108萬，成長6倍。
環保局表示，平日市民要燒紙錢，可透過「紙錢集中燒」網站預約或撥07-7336952專線，由清潔隊派員到府收運；天公生、清明節及中元節等3大節慶則可聯絡各區清潔隊收運紙錢。交付的紙錢只需裝箱或裝紙袋即可，但須抜除線香、香腳，拆卸竹製祭祀品，以防運送過程悶燒。
選擇「以功代金」的市民，則可將購買金紙的預算捐贈社福團體作公益，民眾可透過7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台選擇「以功代金」，點選「高雄市」，這項政策從2017年至今，捐款金額已達1491萬元。
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