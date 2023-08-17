影／電動車騎士沒在怕！高雄本館路淹成河 34秒「兩樣情」畫面曝光

高雄今（17日）早大雨滂沱，本館路積水逾30公分，被嘲諷成了本館河，還有民眾拍下有電動機車騎士，悠然自得騎在積水本館路上，與幾乎在水中熄火的汽油機車騎士，成了對比，引發網友討論稱「高雄真的很適合狗狗肉」。

受低壓帶影響，高雄今早下大雨，造成三民區本館路、小港區沿海路一帶等多處淹水，有網友在記者爆料網，PO出一段標註「為什麼一樣是騎車，你的就比較好玩」的淹水影片，引發網友討論。

在這支34秒的影片中，可看到在汪洋一片的本館路上，有名騎士站著騎電動車，在積水逾30公分的本館水中暢行無阻，但後方汽油機車騎士，則是數度在水中熄火，形成對比。