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影／電動車騎士沒在怕！高雄本館路淹成河 34秒「兩樣情」畫面曝光

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
汽油機車機士在淹水的本館路險些熄火。圖／翻攝自記者爆料網
汽油機車機士在淹水的本館路險些熄火。圖／翻攝自記者爆料網

高雄今（17日）早大雨滂沱，本館路積水逾30公分，被嘲諷成了本館河，還有民眾拍下有電動機車騎士，悠然自得騎在積水本館路上，與幾乎在水中熄火的汽油機車騎士，成了對比，引發網友討論稱「高雄真的很適合狗狗肉」。

受低壓帶影響，高雄今早下大雨，造成三民區本館路、小港區沿海路一帶等多處淹水，有網友在記者爆料網，PO出一段標註「為什麼一樣是騎車，你的就比較好玩」的淹水影片，引發網友討論。

在這支34秒的影片中，可看到在汪洋一片的本館路上，有名騎士站著騎電動車，在積水逾30公分的本館水中暢行無阻，但後方汽油機車騎士，則是數度在水中熄火，形成對比。

有網友說，「不錯喔，自得其樂」，「油車空氣過濾器進水就熄火了，電車沒有這種煩惱，這是狗狗肉優勢」、「高雄真的很適合狗狗肉」、「我是狗肉雨，我要申請出征」、「都淹這麼高，油車還硬要騎，注定熄火」，也有網友說，「狗狗肉傳動是鐵鏈條，一般機車傳動是皮帶，這是基本常識。」

電動機車騎士不怕車子熄火，自在地在淹水的本館路騎車。圖／翻攝自記者爆料網
電動機車騎士不怕車子熄火，自在地在淹水的本館路騎車。圖／翻攝自記者爆料網
電動機車騎士不怕車子熄火，自在地在淹水的本館路騎車。圖／翻攝自記者爆料網
電動機車騎士不怕車子熄火，自在地在淹水的本館路騎車。圖／翻攝自記者爆料網

機車騎士 電動機車 淹水

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