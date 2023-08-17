影／電動車騎士沒在怕！高雄本館路淹成河 34秒「兩樣情」畫面曝光
高雄今（17日）早大雨滂沱，本館路積水逾30公分，被嘲諷成了本館河，還有民眾拍下有電動機車騎士，悠然自得騎在積水本館路上，與幾乎在水中熄火的汽油機車騎士，成了對比，引發網友討論稱「高雄真的很適合狗狗肉」。
受低壓帶影響，高雄今早下大雨，造成三民區本館路、小港區沿海路一帶等多處淹水，有網友在記者爆料網，PO出一段標註「為什麼一樣是騎車，你的就比較好玩」的淹水影片，引發網友討論。
在這支34秒的影片中，可看到在汪洋一片的本館路上，有名騎士站著騎電動車，在積水逾30公分的本館水中暢行無阻，但後方汽油機車騎士，則是數度在水中熄火，形成對比。
有網友說，「不錯喔，自得其樂」，「油車空氣過濾器進水就熄火了，電車沒有這種煩惱，這是狗狗肉優勢」、「高雄真的很適合狗狗肉」、「我是狗肉雨，我要申請出征」、「都淹這麼高，油車還硬要騎，注定熄火」，也有網友說，「狗狗肉傳動是鐵鏈條，一般機車傳動是皮帶，這是基本常識。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言