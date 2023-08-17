高雄騎士接力雨中牽顧路車 網酸：原來「布魯樂谷」還在
高雄今天上午遭雨彈狂襲，淹水慘狀的畫面不斷在網路釋出，不少機車強行衝過積水路段導致火星塞進水當場熄火顧路，一整排穿雨衣趕上班的騎士在淹水的本館路水中牽車，畫面令人看了辛酸；對高雄馬路成小溪、淹成漂漂河的現象，有網友酸原來水上樂園「布魯樂谷」還在！
高雄上午的大雨讓趕上班的轎車駕駛和機車騎士飽受雨彈襲擊，不少機車騎士強行冒險涉水，導致雨水灌進機車火星塞，當場熄火「顧路」，有網友見一整排機車騎士水中牽機車的慘狀，指「可能要買水路兩用的代步工具，才能在高雄風雨無阻」。
有網友對淹水的現象，感嘆指，原來水上樂園「布魯樂谷」還在。有網友則指出，本館路淹水淹到膝蓋上，封路過不去。整條路也是塞，下雨天事故很多，8點出門到鼓山區要騎一個小時，這時間都可以騎到台南了。
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