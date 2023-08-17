高雄騎士接力雨中牽顧路車 網酸：原來「布魯樂谷」還在

高雄今天上午遭雨彈狂襲，淹水慘狀的畫面不斷在網路釋出，不少機車強行衝過積水路段導致火星塞進水當場熄火顧路，一整排穿雨衣趕上班的騎士在淹水的本館路水中牽車，畫面令人看了辛酸；對高雄馬路成小溪、淹成漂漂河的現象，有網友酸原來水上樂園「布魯樂谷」還在！

高雄上午的大雨讓趕上班的轎車駕駛和機車騎士飽受雨彈襲擊，不少機車騎士強行冒險涉水，導致雨水灌進機車火星塞，當場熄火「顧路」，有網友見一整排機車騎士水中牽機車的慘狀，指「可能要買水路兩用的代步工具，才能在高雄風雨無阻」。