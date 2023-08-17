高雄今晨大雨多處路段淹水 陳其邁、林欽榮分頭趕現場

今晨旺盛對流導致地區發生強降雨，造成高雄市鳥松區本館路、球場路、三民區九如路閘道淹水，高雄市長陳其邁關心災情，與林欽榮副市長第一時間分別前往各地視察積淹水狀況，並指示交通局、警察局交通大隊加強通勤尖峰交通疏導工作，水利局加強防汛應變作為，請環保局、民政局等巡檢側溝積淹水情形，以改善瞬時強降雨對市民朋友的衝擊。

一名女子今天早上開車接小孩回家，要從三民區建工路開往球場路，不料遇到積水，車子當場拋錨，女子說，當時才剛開始淹水，「還沒淹很高，但車子還是熄火了！」女子說，之前常走這個路段，但都沒遇過淹水，「這是第一次！」

水利局表示，高雄市今日從凌晨到清晨陸續落下強降雨，正值清晨滿潮時間，導致局部地區發生道路積淹水情形，水利局與環保局、民政局已派員至各淹水點加強巡檢溝積淹水情形，目前監測各區積水已陸續退去。

陳其邁今早前往鳥松本館路與球場路口，隨後前往三民區九如路閘道視察積水狀況，副市長林欽榮則前往前鎮漁港查察抽水機運作情形。陳其邁現場要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，也請人加強積地區巡檢。

因應強降雨發生適逢通勤尖峰時段，陳其邁今晨特別指示，為避免車流行進遲滯造成壅塞，請交通局、警察局交通大隊即時掌握全市交通情形，於各重要路口增派人力，加強交通疏導勤務，以維護民眾通勤交通安全。