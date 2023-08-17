影／高雄本館路百萬名車遭淹沒 騎士深陷「黃河」苦中作樂自拍

高雄市今天清晨發生強降雨，導致多處路段淹水，其中本館路部分路段淹水的高度將近成人大腿，民眾說：「如同黃河！」一名路過騎士不慎騎進積水，結果整輛機車只剩龍頭與部分坐墊露出水面，機車當場拋錨動彈不得，騎士無奈拿手機拍下這一幕畫面，苦中作樂說，「超屌的啦，拍一下拍一下，超邱的啦！」

這名騎士今天早騎車經過本館路，沒預料部分路段的積水的高度竟然將近機車的龍頭底下，機車當場陷在水中，動彈不得。騎士身陷泥黃色的積水，他拿起手機拍下身旁一輛新車要價超過120萬元的Mini Cooper不停閃亮警示燈、停在路上，路面上的積水還會像海浪一樣，一陣一陣打向路旁民宅，相當誇張。