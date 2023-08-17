影／高雄鳳山積水達半個輪胎 騎士牽拋錨車涉水：怎麼去上班？
高雄在一整夜豪雨侵襲下，多處路段開始淹水，其中鳳山區澄清路今天清晨的積水高達半個輪胎，許多趕著上班的機車騎士，因為機車拋錨，只好穿著雨衣牽車涉水而過，一名胡姓女網友說，澄清路豪雨成災大淹水「大家和我都火星塞浸水拋錨，這要怎麼上班？」
胡姓女網友今天上午8時許騎車經過鳳山區澄清路，不料路面積水高達半個輪胎，她的機車因火星塞浸水拋錨，只好牽車到路旁避雨。胡姓女網友拿手機拍下路上多位機車騎士牽車涉水的影片，嘆說，「淹水淹成這樣，大家火星塞都壞掉了，沒辦法前進，怎麼上班？」
胡姓女網友說，現場叫不到計程車，而且路段淹水，只有只有高底盤的車扛得過，最後一名公車讓她上車搭車離開，「目前搭公車中，感謝公車司機大大！」
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