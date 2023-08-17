快訊

已婚處長身陷桃色風暴…群創今日到25日「暫停交易」原因曝光

十年前就出清大陸房地產 李嘉誠目標已轉向這國家

七夕情人節後不想當爸媽！5大避孕方式優缺點一次看 「這種避孕法」失敗率最高

影／高雄鳳山積水達半個輪胎 騎士牽拋錨車涉水：怎麼去上班？

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市鳳山區澄清路因大雨積水，機車拋錨，騎士牽車涉水。圖／胡杉縈提供
高雄市鳳山區澄清路因大雨積水，機車拋錨，騎士牽車涉水。圖／胡杉縈提供

高雄在一整夜豪雨侵襲下，多處路段開始淹水，其中鳳山區澄清路今天清晨的積水高達半個輪胎，許多趕著上班的機車騎士，因為機車拋錨，只好穿著雨衣牽車涉水而過，一名胡姓女網友說，澄清路豪雨成災大淹水「大家和我都火星塞浸水拋錨，這要怎麼上班？」

胡姓女網友今天上午8時許騎車經過鳳山區澄清路，不料路面積水高達半個輪胎，她的機車因火星塞浸水拋錨，只好牽車到路旁避雨。胡姓女網友拿手機拍下路上多位機車騎士牽車涉水的影片，嘆說，「淹水淹成這樣，大家火星塞都壞掉了，沒辦法前進，怎麼上班？」

胡姓女網友說，現場叫不到計程車，而且路段淹水，只有只有高底盤的車扛得過，最後一名公車讓她上車搭車離開，「目前搭公車中，感謝公車司機大大！」

高雄市鳳山區澄清路因大雨積水，機車拋錨，騎士牽車涉水。圖／胡杉縈提供
高雄市鳳山區澄清路因大雨積水，機車拋錨，騎士牽車涉水。圖／胡杉縈提供

淹水

延伸閱讀

水上摩托車！高雄騎士多拋錨路邊 上班尖峰多處慘淹水

高雄大雨鳳山路段驚現寬3公尺塌陷 警急封鎖管制

屏東勝利路底停車場積水1/2輪胎深 周春米提醒留意雷擊、強降雨

影／高雄暴雨狂炸 本館路瞬間變本館河...公車也拋錨　

相關新聞

高雄豪雨狂瀉多處淹水 馬路成小溪汽機車冒險涉水

高雄市今天上午降下豪大雨，雨勢狂瀉，造成多處道路雨水宣洩不及，出現淹積水現象，部分道路瞬間變小溪，汽機車冒險涉水，九如高...

顧路了！高雄大雨滂沱多處積水 市民唉「在騎水上摩托車」

受低壓帶影響，高雄今早大雨滂沱，長庚醫院附近的大埤路、本館路持續大雨，上午七、八點時，積水一度達半個輪胎高，大坪頂小港往...

影／高雄鳳山積水達半個輪胎 騎士牽拋錨車涉水：怎麼去上班？

高雄在一整夜豪雨侵襲下，多處路段開始淹水，其中鳳山區澄清路今天清晨的積水高達半個輪胎，許多趕著上班的機車騎士，因為機車拋...

水上摩托車！高雄騎士多拋錨路邊 上班尖峰多處慘淹水

氣象局今天發布大雷雨通報，高雄仁武區3小時雨量高達80毫米，尤其正值民眾上班尖峰時段，而鳥松區本館路全成一片汪洋水路，不...

高雄大雨鳳山路段驚現寬3公尺塌陷 警急封鎖管制

高雄今天上午豪大雨狂瀉，不少路段出現淹積水現象，其中位於鳳山區鳳林路與東福街口的路面今天上午8時許出現寬約3公尺、長約5...

屏東勝利路底停車場積水1/2輪胎深 周春米提醒留意雷擊、強降雨

屏東今天清晨下起大雷雨，適逢上班上課時間，縣長周春米在臉書提醒大家，屏東大雷雨特報，各地留意雷擊、強降雨，適逢上班課時間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦