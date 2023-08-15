天使輪船艙油料預計後天抽油 9月初抽除完成

於上月底沉沒的帛琉籍貨櫃輪「天使」，其船艙內殘留近500噸燃料尚未移除，且船東遲不出面處理，港務公司依商港法代為緊急處置，目前正部屬工作平台，預計17日開始抽油，期望能在9月3日前完成抽除。

天使輪船東雖於本月9日有向港務公司提出殘油移除計畫，卻無法拿出作業契約等相關證明，港務公司依商港法接手代為處理，船東消極作為也讓海委會共開出3張共310萬罰單，並限制重要船員離境等行政處分，希望促使其出面處理。

港務公司表示，因天使輪船體仍有些許漏油，今日委請海事工程公司於下午2時進行水下電焊補漏作業，明日將增派工作船隻巡視及加強油污堵漏作業，若海象許可也將完成工作平台船定錨作業，並設置潛水及抽油設備，預計於17日佈放浮筒警示燈標後開始進行重油艙抽油作業，以2天完成1艙的速度趕工，預計於9月3日前完成船艙重油抽除工作。

海面油汙部分，港務公司透過空拍，發現沈船處周邊有七彩帶狀油膜，以派遣工作船前往除油，其餘地區透過海空巡查，均無發現油汙；另外有關天使輪所散落貨櫃，經多處掃描發現共76只沉沒貨櫃沉沒在高雄港至高屏溪以北外海，深度介於12米至40米之間，研判沒有礙航疑慮，會透過航港局向船舶公告。