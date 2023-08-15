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萬丹登革熱群聚 鄉公所緊急應變

聯合報／ 記者張已亷卜敏正／連線報導

屏東縣登革熱疫情至昨日累計確診20例本土病例，其中萬丹鄉占16例，潮州鎮、竹田鄉新增2例皆與萬丹疫情有關，縣府和鄉公所成立鄉級指揮中心，加強防治，避免疫情擴散，配合防疫，萬丹鄉社皮村夜市明暫停營業；另高雄市昨再增本土個案2例，累計58例。

屏東縣衛生局指出，屏東20個確診病例，除屏東市1例、潮州鎮2例、竹田鄉1例，16例都在萬丹鄉，且多集中在萬丹鄉社皮村，該村已累計13例確診病例，顯示社區群聚感染情形。

衛生局說明，潮州鎮及竹田鄉均與社皮村確診案有工作連結關係，除持續對確診個案居住地、工作地戶內外化學防治、清除孳生源、病媒蚊密度調查，並請鄉內診所及藥局全力協助發燒篩檢或轉介衛生所，找出潛藏帶原者阻斷傳播鏈。

高雄市昨日新增登革熱本土個案2例，一案為旗津區前日確診個案同住家人，研判為家庭群聚感染，已完成社區緊急防治；另案為住茄萣區40餘歲男性，本月13日至診所就醫通報，疫調研判可能傳播鏈為台南東區工作地。

確診 屏東縣 萬丹

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