天使輪15日啟動抽油作業 24小時日夜趕工盡快抽完

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流及油污滲漏，高港明天將啟動油艙抽油作業，採24小時作業，以2天完成1艙的速度，爭取最短時間抽完船體殘油。

高雄港務分公司透過新聞稿表示，海事工程公司今天整備4座繫泊浮筒布置規畫，明天若海象許可將立即啟動抽油作業，優先進行重油櫃油艙抽油作業。

高雄港務分公司港務處長郭光輝告訴中央社記者，若明天海象允許，將重新定錨工作平台船，定錨非常重要，一定要相當精準，否則作業將有風險，定錨後就可以接管，後續即可採24小時日夜作業加速進行。

高港表示，原規畫重油艙3天完成1艙抽除作業，經協調海事工程公司動員更多潛水員，並改為24小時日夜作業，將縮短為2天完成1艙的速度，爭取最短時間內完成船體殘油抽除工作。

「天使輪」目前累計遭罰新台幣340萬元，由於船東仍無作為，海委會海保署已4度開罰，11日開出第4張罰單罰150萬，要求船東負責；並依海污法第33條第2項規定命船東於8月10日前採取必要防止污染措施。

「麥寮海洋號」、海事工程公司今天出動空拍機於沉船處附近海域發現有七彩帶狀亮光油膜，除部分已由吸油棉吸附，另少許隨湧浪溢出攔油索及吸油棉，已出動麥寮海洋號、建南3號及永通16號拖船處理。

高雄港務分公司今天透過新聞稿表示，為確認天使輪沉沒貨櫃礙航狀況，自7月30日起，港務公司及航港局陸續規畫17個側掃區，截至今天為止，其中有5個區塊發現76個疑似貨櫃沉沒物。

76個疑似貨櫃物散落於鳳鼻頭漁港外海域、南星灣至中芸漁港、高雄港一港口及二港內水域及航道、天使輪沉船周遭水域、高屏溪以北海域及鳳鼻頭漁港周遭水域，判斷均位於12至40米深的海床，無礙航之虞。