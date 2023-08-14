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租國有地環境髒亂惹民怨 國產署屏東辦公室：已通知承租人改善

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
賴姓男子長期向國有財產署租借位於屏東市自立路的土地，環境髒亂，引起附近居民抱怨。記者張已亷／攝影
賴姓男子長期向國有財產署租借位於屏東市自立路的土地，環境髒亂，引起附近居民抱怨。記者張已亷／攝影

賴姓男子長期向國有財產署租借位於屏東市自立路的土地，附近居民抱怨賴沒有妥善管理，環境髒亂造成周邊蛇鼠出沒、易成登革熱傳染源；豐榮里長邱國江接獲里民陳情，向國產署南區分署反映，卻遲無下文；南區分署屏東辦事處今受訪表示，已通知承租人清理，但記者今下午實地查看，地面仍髒亂。

邱國江指出，該爭議土地分成3等分，國有土地夾在2塊私有土地中間，賴姓承租人在承租地種有棋盤腳等樹木，落葉、花朵長期掉到李姓地主的私有地，造成環境髒亂，無辜的李姓地主還屢遭環保局開罰。

陳姓地主的土地位於賴男承租地的後方，進出須經過賴男所租的土地，陳姓地主指出，常被賴刁難無法進入，3人多次協調未果，如今該地蛇鼠出沒，附近民眾抱怨連連，近期登革熱疫情升溫，更讓居民憂心。

國產署南區分署屏東辦公室指出，已通知賴姓承租人清理環境，已整理完畢，後續會多加注意，如其他2名地主提出袋地通行權申請，會同意通行。

記者今下午3點實地查訪發現，賴男承租地落葉、花朵滿地、雜草叢生，還有花盆、水桶及輪胎等易積水容器，國產署南區分署屏東辦公室指出，會再通知承租人再行清理。

屏東 承租人 國產署

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