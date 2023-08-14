台積高雄廠環差說明會 地方質疑水電交通健康風險評估

台積電確定高雄廠將由原先的成熟製程，變更為2奈米先進製程，高雄市都發局今天在中油高雄煉廠，舉辦「楠梓產業園區設置計畫」環境影響差異分析之健康風險評估規畫及範疇說明會。民代與地方人士對水電、交通及健康風險評估等問題多所質疑，經發局計畫在明年第1季提交市府， 進行環差審議。

台積電在今年4月法說會宣布調整28奈米的擴展計畫，將專注於更先進製程技術的產能擴張，決定高雄廠將導入先進的2奈米製程。這次辦理環境影響差異分析，是因應全球半導體產業供應鏈的發展趨勢，台積電擬於楠梓產業園區引進先進製程，與審查在案的環說報告所載內容有差異，須依據環境影響評估法施行細則辦理。

今天的環差說明會由經發局長廖泰翔主持，成大環境微量毒物研究中心副主任陳秀玲，進行健康評估報告。

立委劉世芳提問，台積高雄廠半導體製程改變，電力和水源有沒有問題？未來全功率運轉時，對楠梓交通的衝擊如何？大型停車場設在哪？

市議員李柏毅、李眉蓁、白喬茵、李雅慧等，也關心未來台積高雄廠改先進製程後，「水電怪獸」會不會排擠到楠梓居民、影響生活品質？要求市府應超前部署，並建立暢通無阻的窗口，提供整體社區照護計畫。

經發局長廖泰翔表示，原來台積電規畫的是每日用水量3.3萬噸、電力3.8萬千瓦，製程改變後每日用水量約4萬噸，未來包含橋頭及楠梓再生水廠，每日可提供10.5萬噸，開發伏流水也可提供10萬噸，營運期間供水不會有問題。中後期是100%使用再生水，前中期則是透過伏流水、抗旱水井，不會排擠到民生用水。

至於用電部分，廖泰翔說，高雄的供電量每年是500億度，目前使用量是250至300億度，足夠供應台積，且台積使用的是專用線路，不會影響到區域用電。交通停車需求則在園區內規畫，未來也會在楠梓交流道新增匝道，由國道1號接到園區北路。