金門800多年太武山海印寺 一旁「海山堂」擬拆重建

開山已有800多年歷史的太武山海印寺，是金門民眾的信仰中心，但不少首次到訪的人都誤以為寺前西北側供僧人修行的「海山堂」是主殿，廟方希望將此建築拆除，優化整體景觀，內政部國家公園計畫委員會專案小組昨蒞金現勘，決議擬初步整體規畫後，與金門國家公園管理處討論後送件。

據了解，「海山堂」建築位於海印寺前方西北側，信眾自登山步道走來，常第一眼所及，所以經常被誤認為主殿且影響到海印寺古蹟整體景觀及遊客參訪動線，因此海印寺廟方在110年10月透過民進黨金門縣黨部向中央陳請，希望將海印寺所有的「海山堂」土地與國有土地作交換，將「海山堂」建築拆除後異地重建，並將其地上建築容積等量移轉至交換後土地上，並依傳統閩南傳統寺廟型制新建。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍表示，此案涉及到多個主管機關，包括金門縣政府、金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、金門縣文化局等，經過多次協調會議，內政部派遣6位委員現地勘查後建議，由縣府內人員與海印寺了解整體需求，擬定初步的整體規劃後再與金管處討論具體可行方案後送件。

蔡其雍表示，海印寺為遊客來金到訪之熱門景點之一，隨著金門觀光的發展，在兼顧歷史文化保存及不影響僧人修行的同時，還需顧及海印寺整體的寺容規劃及遊客參訪動線規劃。

金門縣長陳福海對此也曾赴行政院，爭取政務委員張景森與內政部營建署長吳欣修支持。

陳福海指出，太武山山頂的海印寺是地區民眾信仰重心，不過近年有民眾與團體建議改善海印寺建築軸線現況及建築物配置規劃，但事涉金管處管轄與法令規定，希望中央能統合溝通協調，藉以突破法令限制，完善文化底蘊與建設發展共好的願景。