沙灘車飆沙轉型生態導覽卡關 滿州港仔業者怒喊：給條生路

屏東恆春半島沙灘車活動盛行，衍生破壞海岸、防風林生態及遊客安全問題，墾丁國家公園全區禁止外，滿州鄉公所為將30年歷史的港仔沙灘車飆沙導入正軌，月前將鄉沙灘車營運管理自治條例送縣府核備，因中央上月發布管理指引「卡關」，林業分署在入口處設路障，業者生計頓失大表不滿，盼給他們一條生路；縣府說，正擬定縣管理自治條例草案，將設專區導入合法。

滿州鄉九鵬村和港仔村間長達2公里多的海岸，因河口沙長期堆積，在東北季風及水文堆積下，形成沙漠般的特殊沙丘地貌，當地居民早年就看準飆沙商機，全盛時期多達200多輛沙灘車，後因破壞海岸林、遊客摔傷賠償的法律爭議等負面問題浮上檯面，林管單位7年前以路障封閉入口並會同警方強力取締，業者向公所陳情，前鄉長余增春以轉型海岸生態導覽向林業署屏東分署租地試辦。

滿州鄉代會年初通過近海範圍沙灘車管理自治條例，以投保等安全規範、行駛固定路線，將飆沙轉型為生態導覽，送縣府核備同意後即可上路；但上月因中央發布沙灘車管理指引「卡關」，林業分署以指引禁止沙灘車行駛海岸林和保安森，又在入口處架設水泥路障，業者則為了生計偷偷搬除或繞道進入，林業分署昨天也也警告已報警，將依破壞公有物和違反森林法究辦，雙方陷入緊張關係。

「為轉型努力了這麼多年，不希望是一場空！」港仔村沙灘車吳姓業者不滿說，近年配合林業分署參與保安林巡護、發展生態導覽解說服務、辦淨灘活動，鄉代會也通過營運管理自治條例，一切準備就緒，卻因中央發布管理指引「卡關」；滿州鄉長古榮福說，中央此舉令人措手不及，讓業者生計陷入困境，已請縣府協調移撥土地給公所再解編保安林，及早將沙灘車活動導入正軌，創造多贏。