高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

高雄MLD台鋁今天凌晨拋震撼彈，指控秀泰影城疑欠款未還，今天起將接管影城自行營運。秀泰影城今早表示，秀泰集團財務健全，全台其他影城都營運正常，台鋁發布的聲明稿，已涉及侵害台鋁秀泰影城商譽。

秀泰影城表示，公司2021年與MLD 台鋁結成合作夥伴，斥資超過8000萬元改裝原MLD台鋁影城，打造成擁有全高雄最大ATMOS 影廳的影城，同年11月起營運，歷經疫情及商圈轉移，導致影城虧損，今年初即與MLD 台鋁針對合約內容協商，針對租金及相關費用上提出減免及攤還計畫。

秀泰表示，近月票房仍未見起色，7月4日通知MLD台鋁，秀泰將不再經營台鋁秀泰影城，提前於8月31日終止租約。

秀泰表示，不料MLD 台鋁在協商提前終止租約等問題時，突然於8 月10 日片面發聲明要「強行接管」，現場突然出現數十名人員圍堵所有出入口，不讓本公司人員自由進出，連公司所有員工帶走私人物品都要簽切結書，因人數遠超過本公司的工作人員，造成員工恐慌。

為避免衝突造成員工傷害，迫不得已同意存封現場現況，但絕不同意由台鋁接管，但MLD 台鋁竟自行將公司資產、發票、有價票券、會計帳冊等文件，也一併強行封存及接管，除無視於法律外，更完全無視原本雙方的合約精神。

秀泰指出，公司提前終止所需支付的違約金及相關費用，依法均願承擔，其中公租賃押金1千萬元可供扣抵，但台鋁竟對外散布他欠款的金額累積達新台幣數千萬元之多，這些都是台鋁自行片面計算，與事實出入極大，已嚴重損害公司商譽，因此嚴正聲明並澄清。