正式加入民進黨 黃捷：還來不及發文就被洗版了

民進黨高雄市黨部今天召開執委會，通過高雄市議員黃捷申請加入民進黨案。黃捷說，還來不及發文就被洗版了，是的，從今天起，她正式成為民主進步黨的一員，「風雨同行、攜手前進。」

黃捷說，謝謝多數人的溫暖歡迎，台灣隊一起加油！至於來她的版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

至於為什麼要加入民進黨？黃捷說，因為她相信，政治作為志業，是很嚴肅的事情。她參與政治的起始，就是為了推動在乎的理念、堅定地實踐價值，而不是兒戲般的在立場上「包牌」。

「我希望台灣人能驕傲、有尊嚴地被國際認識與認可，我希望我們有強健的民主體質抵禦外敵；我也希望台灣社會打從心底尊重女性和多元族群，在乎人權、環境與動物福利。」黃捷表示，這是作為一個30歲台灣年輕人，對國家的願景。

黃捷表示，用行動加入所信任的政黨，不是人情壓力、也不是利益交換，而是她捍衛價值的一種方式，更能清晰的闡述她的政治理念。這確實是個有重量的選擇，有包袱、有承擔，但這不會影響服務的初衷，她會帶著政治工作者的責任，繼續追尋民主人權的理想。