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高雄登革熱今+3 小港區青島里社區出現群聚

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫人員發現高市小港區青島里內，有儲水桶積水孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員發現高市小港區青島里內，有儲水桶積水孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供

高雄市今（8）日新增登革熱本土個案3例，均為居住於小港區青島里民眾，全市累計感染本土登革熱病患有41例。衛生局說，截至目前小港區青島里已累計4例確診，研判為社區群聚疫情，與青島里疫情熱點一牆之隔的大型軍方工廠，今被查獲6個樹洞、鐵櫃抽屜、鋁盆等處積水孳生病媒蚊，疫情擴散風險高。

衛生局表示，今日確診的3人，分別為1名80多歲及2名60多歲女性，其中2例（80多歲、60多歲）在8月6日分別出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、出紅疹、口乾舌燥、頭暈等登革熱疑似症狀，8月7日到醫療院所就醫，抽血檢驗為NS1快篩陽性，實驗室綜合檢驗結果PCR陽性，2人經疫平時活動地以住家為主。

衛生局說，另1例為確診個案的同住者進行擴大採檢發現，截至目前小港區青島里已累計4例確診，研判為社區群聚疫情；該里存在感染登革熱病毒的病媒蚊，病媒蚊咬到住在同社區的鄰居，造成今日3人確診感染登革熱。

衛生局表示，今日已針對青島里進行病媒蚊密度調查，發現多個積水容器，其中9個已孳生病媒蚊孑孓，包含頂樓儲水桶、旗座孔、金爐、輪胎、塑膠罐等。另與青島里疫情熱點一牆之隔的大型軍方工廠，衛生局入內查獲6個樹洞、鐵櫃抽屜、鋁盆等處積水孳生病媒蚊，綜合研判該區域病媒蚊密度及疫情擴散風險高。

市府防疫團隊已規劃群聚風險範圍共1285戶，自明日起連續3日執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥等緊急防治工作，呼籲民眾依法主動積極清除積水容器並配合市府防疫措施，完成緊急防治工作。

防疫人員發現高市小港區青島里內，有水桶積水孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員發現高市小港區青島里內，有水桶積水孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在高市小港區青島里，發現廢棄冰箱積水滋生孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在高市小港區青島里，發現廢棄冰箱積水滋生孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在小港區傾倒裡的盆栽積水，發現病媒蚊孑孓，當場進行採證。圖／高市衛生局提供
防疫人員在小港區傾倒裡的盆栽積水，發現病媒蚊孑孓，當場進行採證。圖／高市衛生局提供
防疫人員在高市小港區青島里採集到的孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在高市小港區青島里採集到的孑孓。圖／高市衛生局提供

病媒蚊 高雄市 登革熱

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