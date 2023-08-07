高雄山區金煌芒果受損 農業局爭取現金救助
受卡努颱風影響，高雄山區多日大雨，盛產中的金煌芒果受損嚴重，高雄市農業局今天表示，農民可拍照保存證據，通報區公所彙整農損，農業局將爭取金煌芒果農損現金救助。
高雄山區大雨，導致金煌芒果受損嚴重，加上南橫公路明霸克露橋遭土石流沖毀，桃源區復興里、拉芙蘭里與梅山里聯外道路受阻，農產運輸受考驗。所幸市府事先架設流籠，陸續將山上農產品運出。
農業局今天發布訊息表示，針對復興里、拉芙蘭里與梅山里聯外道路阻斷區域，提供金煌芒果運費補助，協助農民降低運輸成本。能夠透過流籠運下山的金煌芒果鮮果，甲仙及六龜區農會協助共同運銷，送往台北農產市場拍賣。
農業局表示，金煌芒果受損的農民，可拍照保存證據，通報桃源區公所彙整農損災情，將爭取農業部支持金煌芒果的農損現金救助。
當地原民議員高忠德說，從昨天開始，流籠已在運送龍鬚菜與金煌芒果，今天繼續運輸50多箱金煌芒果下山銷售。目前桃源區復興里、拉芙蘭里與梅山里3里，金煌芒果往山下的農產運輸作業正常。
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